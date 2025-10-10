Διαβάστε στα “Χανιώτικα νέα” της Παρασκευής

Έργα σε αναμονή σε ενετικό λιμάνι και Κουμ Καπί

Οι “μακέτες” περιμένουν εγκρίσεις

Πρώτο βήμα για την ειρήνη στην Παλαιστίνη

Συμφωνία Ισραήλ – Χαμάς με αρκετούς αστερίσκους

Σπίτια στο “σφυρί” και στα Χανιά

Καταθέσεις μαρτύρων στη δίκη για τον θάνατο Βαλυράκη

Παράταση μέτρων για την ευλογιά προβάτων

Επαφές για έργα στην Κρήτη – Στο επίκεντρο η λειψυδρία

Αδικία σε βάρος στρατιωτικών για εξετάσεις σε νοσοκομεία

Τουρισμός: “Θεμέλιο” του κλάδου οι εργαζόμενοι

Πλατανιάς: Έργα μέσω «Πράσινου Ταμείου»

Χανιά: Ξεκινά το αντιρατσιστικό φεστιβάλ

Ποδόσφαιρο: Διαψεύδει ο Δρόσος τα περί αλλαγής έδρας για τα Χανιά

