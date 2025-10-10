Διαβάστε στα “Χανιώτικα νέα” της Παρασκευής

Έργα σε αναμονή σε ενετικό λιμάνι και Κουμ Καπί
- Οι “μακέτες” περιμένουν εγκρίσεις
Πρώτο βήμα για την ειρήνη στην Παλαιστίνη
- Συμφωνία Ισραήλ – Χαμάς με αρκετούς αστερίσκους
Σπίτια στο “σφυρί” και στα Χανιά
Καταθέσεις μαρτύρων στη δίκη για τον θάνατο Βαλυράκη
Παράταση μέτρων για την ευλογιά προβάτων
Επαφές για έργα στην Κρήτη – Στο επίκεντρο η λειψυδρία
Αδικία σε βάρος στρατιωτικών για εξετάσεις σε νοσοκομεία
Τουρισμός: “Θεμέλιο” του κλάδου οι εργαζόμενοι
Πλατανιάς: Έργα μέσω «Πράσινου Ταμείου»
Χανιά: Ξεκινά το αντιρατσιστικό φεστιβάλ
Ποδόσφαιρο: Διαψεύδει ο Δρόσος τα περί αλλαγής έδρας για τα Χανιά
