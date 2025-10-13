Διαβάστε στα “Χανιώτικα νέα” της Δευτέρας

Η πόλη διώχνει τους κατοίκους της – Οξύ στεγαστικό πρόβλημα στα Χανιά

Έρευνα καταγράφει την εφιαλτική καθημερινότητα για οικογένειες, εργαζόμενους και φοιτητές

Άγονες και οι θέσεις στο Νοσοκομείο λόγω… ακρίβειας

Ανησυχία για την παιδική παχυσαρκία στην Κρήτη

Δώρον – άδωρον ο συμμετοχικός σχεδιασμός για το πάρκο Μαρκοπούλου

Ανάστατοι οι μελισσοκόμοι με την καθυστέρηση των πληρωμών

Απραξία για νέα δημοτική βιβλιοθήκη – 9 χρόνια από την αγορά κτηρίου

Φεστιβάλ Κινηματογράφου: Η εκπαιδευτική διάσταση της 7ης τέχνης

Εκδήλωση μνήμης στον Καλλικράτη Σφακίων

ΒΟΑΚ: Αυξάνεται ο… λογαριασμός λόγω αποζημιώσεων

Χανιά: 16χρονη στο νοσοκομείο λόγω αλκοόλ

Ταμπακαριά: Μία… ηχητική Οδύσσεια για μια πόλη που αλλάζει

Οκτώβρης: Μνήμες γραφής

Γράφει ο Σταύρος Καλαϊτζόγλου

Ποδόσφαιρο: Βαθμός για τα Χανιά – Νίκες πρωτοπόρων στο Τοπικό

