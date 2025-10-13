Διαβάστε στα “Χανιώτικα νέα” της Δευτέρας

Η πόλη διώχνει τους κατοίκους της – Οξύ στεγαστικό πρόβλημα στα Χανιά
- Έρευνα καταγράφει την εφιαλτική καθημερινότητα για οικογένειες, εργαζόμενους και φοιτητές
- Άγονες και οι θέσεις στο Νοσοκομείο λόγω… ακρίβειας
Ανησυχία για την παιδική παχυσαρκία στην Κρήτη
Δώρον – άδωρον ο συμμετοχικός σχεδιασμός για το πάρκο Μαρκοπούλου
Ανάστατοι οι μελισσοκόμοι με την καθυστέρηση των πληρωμών
Απραξία για νέα δημοτική βιβλιοθήκη – 9 χρόνια από την αγορά κτηρίου
Φεστιβάλ Κινηματογράφου: Η εκπαιδευτική διάσταση της 7ης τέχνης
Εκδήλωση μνήμης στον Καλλικράτη Σφακίων
ΒΟΑΚ: Αυξάνεται ο… λογαριασμός λόγω αποζημιώσεων
Χανιά: 16χρονη στο νοσοκομείο λόγω αλκοόλ
Ταμπακαριά: Μία… ηχητική Οδύσσεια για μια πόλη που αλλάζει
Οκτώβρης: Μνήμες γραφής
- Γράφει ο Σταύρος Καλαϊτζόγλου
Ποδόσφαιρο: Βαθμός για τα Χανιά – Νίκες πρωτοπόρων στο Τοπικό
