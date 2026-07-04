Διαβάστε στα «Χανιώτικα νέα» του Σαββάτου

ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ, ΔΑΣΙΚΟΙ ΧΑΡΤΕΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟ
“Παιχνίδια” με τις περιουσίες των Κρητικών
» Αλλεπάλληλες καταγγελίες για τον κίνδυνο που αντιμετωπίζουν μικροϊδιοκτήτες, αγρότες και κτηνοτρόφοι
Δημοτικός Κήπος Χανίων – Μέσα ανάπλαση, έξω… εγκατάλειψη
ΜΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
“Φως” σε μυστικά του Βεζούβιου!
» Νέοι δρόμοι στη μελέτη αρχαίων γραπτών τεκμηρίων
Κάτοικοι Κουμπελή προς Δήμαρχο: Αφήστε το… Facebook,
ελάτε στην πραγματικότητα
Αστυνομικοί για πρόστιμα: Τα παράπονα στον νομοθέτη…
Νοσοκομείο Χανίων: Πλήρης στελέχωση της Ορθοπαιδικής Κλινικής
Κατάρτιση Κώδικα Ιδιοκτησίας: Αλλάζουν όλα στις πολυκατοικίες
Κανόε Καγιάκ Σπριντ: Πανελληνιονίκης ξανά ο ΝΟΧ
Σαρακίνα: Αποκατάσταση μνημείου
Χανιά: Έφυγε από τη ζωή ο Καθηγητής Ιωάννης Παπαδημητράκης
Airbnb: Από… κόσκινο οι μισθώσεις
Ευρώπη: Καυτό… καλοκαίρι
Λαογραφία: Ευτράπελα της Κατοχής σε Κρητική διάλεκτο
» Γράφει ο Μιχάλης Κατσανεβάκης