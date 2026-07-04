Διαβάστε στα «Χανιώτικα νέα» του Σαββάτου

ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ, ΔΑΣΙΚΟΙ ΧΑΡΤΕΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟ

“Παιχνίδια” με τις περιουσίες των Κρητικών

» Αλλεπάλληλες καταγγελίες για τον κίνδυνο που αντιμετωπίζουν μικροϊδιοκτήτες, αγρότες και κτηνοτρόφοι

Δημοτικός Κήπος Χανίων – Μέσα ανάπλαση, έξω… εγκατάλειψη



ΜΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

“Φως” σε μυστικά του Βεζούβιου!

» Νέοι δρόμοι στη μελέτη αρχαίων γραπτών τεκμηρίων



Κάτοικοι Κουμπελή προς Δήμαρχο: Αφήστε το… Facebook,

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Αστυνομικοί για πρόστιμα: Τα παράπονα στον νομοθέτη…

Νοσοκομείο Χανίων: Πλήρης στελέχωση της Ορθοπαιδικής Κλινικής



Κατάρτιση Κώδικα Ιδιοκτησίας: Αλλάζουν όλα στις πολυκατοικίες

Κανόε Καγιάκ Σπριντ: Πανελληνιονίκης ξανά ο ΝΟΧ

Σαρακίνα: Αποκατάσταση μνημείου



Χανιά: Έφυγε από τη ζωή ο Καθηγητής Ιωάννης Παπαδημητράκης



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Ευρώπη: Καυτό… καλοκαίρι



Λαογραφία: Ευτράπελα της Κατοχής σε Κρητική διάλεκτο

» Γράφει ο Μιχάλης Κατσανεβάκης