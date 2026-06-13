Διαβάστε στα «Χανιώτικα νέα» του Σαββάτου

Επαγγελματίες σε αδιέξοδο στα Χανιά
» Βραχνάς τα λειτουργικά και ενεργειακά κόστη, οι εισφορές και τα χρέη
Βαθύ το αποτύπωμα της ακρίβειας και στην εστίαση
» Μειωμένη κίνηση κατά 25% στα Χανιά
Αύξηση επιβατικής κίνησης στο αεροδρόμιο Χανίων
Χανιά: Τέλος εποχής για το Στρατοδικείο
Ανησυχία για τα ενεργειακά αποθέματα στην Ευρώπη ΠΑΓΚΡΗΤΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΚΑΡΑΤΕ
Εξήντα μετάλλια ο ΑΠΣ “Καγιαλές”
Παλαιόχωρα: Πανελλήνια διάκριση για το Δημοτικό Σχολείο
Αποκόρωνας: Παράπονα για το νερό
Κτηνοτροφία: Παράταση μέτρων κατά της ευλογιάς
Κτηματολόγιο: Αγωνία και σε αγρότες – κτηνοτρόφους