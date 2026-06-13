Διαβάστε στα «Χανιώτικα νέα» του Σαββάτου

Επαγγελματίες σε αδιέξοδο στα Χανιά

» Βραχνάς τα λειτουργικά και ενεργειακά κόστη, οι εισφορές και τα χρέη

Βαθύ το αποτύπωμα της ακρίβειας και στην εστίαση

» Μειωμένη κίνηση κατά 25% στα Χανιά

Αύξηση επιβατικής κίνησης στο αεροδρόμιο Χανίων

Χανιά: Τέλος εποχής για το Στρατοδικείο

Ανησυχία για τα ενεργειακά αποθέματα στην Ευρώπη ΠΑΓΚΡΗΤΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΚΑΡΑΤΕ

Εξήντα μετάλλια ο ΑΠΣ “Καγιαλές”

Παλαιόχωρα: Πανελλήνια διάκριση για το Δημοτικό Σχολείο



Αποκόρωνας: Παράπονα για το νερό



Κτηνοτροφία: Παράταση μέτρων κατά της ευλογιάς



Κτηματολόγιο: Αγωνία και σε αγρότες – κτηνοτρόφους

