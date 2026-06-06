Διαβάστε στα «Χανιώτικα νέα» του Σαββάτου

Μηνύματα ειρήνης από διεθνή συνάντηση στα Χανιά

» Η Μέση Ανατολή στο επίκεντρο διήμερης διάσκεψης κινημάτων

» » Βουλευτές από το Ισραήλ: Σταματήστε τη γενοκτονία στη Γάζα

Συμβασιούχοι στον “αέρα” στον Δήμο Πλατανιά

» Καλύπτουν πάγιες ανάγκες και διεκδικούν μονιμοποίηση

Συνέντευξη Αλέξη Πατέλη: «Η Ελλάδα μπορεί, αρκεί να έχει σχέδιο»

» Ο πρ. επικεφαλής του Οικονομικού Γραφείου του Πρωθυπουργού μιλά στα «Χ.ν.» με αφορμή το νέο του βιβλίο

Η φύση… αντιστέκεται στην Παχιά Αμμο

» Πρώτες φωλιές Caretta Caretta για φέτος

Χανιά: Τιμή στους πρωτοπόρους της Βιολογικής Γεωργίας

Κρήτη: Οι θετικές προοπτικές και η βασική προϋπόθεση για την ανάπτυξη

» Γράφει ο Αλέξανδρος Μαρκογιαννάκης + φωτ.

Ηράκλειο: Αινιγματική ομιλία Αντώνη Σαμαρά

Κυβέρνηση: Σενάρια ανασχηματισμού

Πόλο: Τρεις αθλήτριες του Ν.Ο.Χ. στις εθνικές ομάδες