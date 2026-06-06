Διαβάστε στα «Χανιώτικα νέα» του Σαββάτου

Μηνύματα ειρήνης από διεθνή συνάντηση στα Χανιά
» Η Μέση Ανατολή στο επίκεντρο διήμερης διάσκεψης κινημάτων
» » Βουλευτές από το Ισραήλ: Σταματήστε τη γενοκτονία στη Γάζα
Συμβασιούχοι στον “αέρα” στον Δήμο Πλατανιά
» Καλύπτουν πάγιες ανάγκες και διεκδικούν μονιμοποίηση
Συνέντευξη Αλέξη Πατέλη: «Η Ελλάδα μπορεί, αρκεί να έχει σχέδιο»
» Ο πρ. επικεφαλής του Οικονομικού Γραφείου του Πρωθυπουργού μιλά στα «Χ.ν.» με αφορμή το νέο του βιβλίο
Η φύση… αντιστέκεται στην Παχιά Αμμο
» Πρώτες φωλιές Caretta Caretta για φέτος
Χανιά: Τιμή στους πρωτοπόρους της Βιολογικής Γεωργίας
Κρήτη: Οι θετικές προοπτικές και η βασική προϋπόθεση για την ανάπτυξη
» Γράφει ο Αλέξανδρος Μαρκογιαννάκης + φωτ.
Ηράκλειο: Αινιγματική ομιλία Αντώνη Σαμαρά
Κυβέρνηση: Σενάρια ανασχηματισμού
Πόλο: Τρεις αθλήτριες του Ν.Ο.Χ. στις εθνικές ομάδες