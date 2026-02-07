Διαβάστε στα «Χανιώτικα νέα» του Σαββάτου

ΕΚΑΒ χωρίς προσωπικό στα Χανιά

» Καμπανάκι κινδύνου για την υποστελέχωση

Χειροτονία του νέου Μητροπολίτη σήμερα στον Αγιο Μηνά

» Ο Κυδωνίας και Αποκορώνου Τίτλος απηύθυνε χθες το Μεγάλο Μήνυμα

Καταγγελίες δίχως τέλος για την παραλία στον Σταυρό

Νέα εποχή για τις μεταφορές στην Κρήτη με ΒΟΑΚ και αεροδρόμιο Καστελίου

Γνωριμία με τον χώρο της ενημέρωσης για μαθητές στα Χανιά ΜΗΝΥΜΑ ΚΟΥΚΙΑΝΑΚΗ

Οικονομικά αυτοδύναμος ο Δήμος Αποκορώνου

Εντυπωσιακό βίντεο από το Μουσείο Τυπογραφίας

Βουκολιές: 129 χρόνια από τη μάχη του Πύργου

Ελλάδα: Σε βάθος έρευνες για την κατασκοπεία

Περιβάλλον: Υδατοπτώσεις που χάνονται και το παράδειγμα της Κύπρου

» Γράφει ο Ηλίας Σταματόπουλος

Αθλητισμός: Σαββατοκύριακο στα γήπεδα

