Διαβάστε στα «Χανιώτικα νέα» του Σαββάτου

•Κυριάκος Μητσοτάκης: «Η Κρήτη αλλάζει»

»Στο εργοτάξιο του νέου αεροδρομίου στο Ηράκλειο χθες ο πρωθυπουργός

»Υπογράφηκε στα Χανιά η σύμβαση για το τμήμα Ηράκλειο – Κίσσαμος του ΒΟΑΚ

•Στον Δήμο Χανίων φτωχοί… συγγενείς οι περιαστικές περιοχές

•Ανυπόφορη η καθημερινότητα στα Χανιά για τους πολίτες

•Καθυστερεί το Ελαιοκομικό Μητρώο

•Παραμένουν οι ανάγκες για νερό άρδευσης στον Δήμο Πλατανιά

•Αλλαγή φρουράς στον Ναύσταθμο Κρήτης

•Στήριξη στο ίδρυμα “Ελ. Βενιζέλος” από τον Σύλλογο Φίλων

•Χανιά: Πρωτοβουλία για το κρητικό μέλι

•Γαύδος: Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης

•Τρίκαλα: Εισαγγελική έρευνα για την τραγωδία

•ΠΑΕ ΧΑΝΙΑ: Ενίσχυση στην άμυνα με Κοπας και Αβεντισιάν

