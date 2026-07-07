Διαβάστε στα «Χανιώτικα νέα» της Τρίτης

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“Μποτιλιάρισμα” στους αιθέρες και στα Χανιά
» Πώς οι διεθνείς εξελίξεις και ο κορεσμός του εναέριου χώρου επηρεάζουν το αεροδρόμιο «Δασκαλογιάννης»
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Έφυγε από τη ζωή ο Γιάννης Περράκης “εργάτης” της τοπικής αυτοδιοίκησης
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Νεκρός αξιωματικός της Π.Α. στο τροχαίο στο Πιθάρι
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Η… μπάλα στα χέρια του Άδωνι για το νοσοκομείο Χανίων
» Επιστολή Καλογερή στον υπουργό Υγείας για στήριξη του αιτήματος ένταξης
στις υγειονομικά άγονες περιοχές
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Νέο διοικητικό σχήμα στην Περιφέρεια Κρήτης
» Εκτός ο Κώτσογλου, μέσα ο Μπαλαντίνος
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Αιχμηρή παρέμβαση για το φονικό τροχαίο με την Πόρσε από την οικογένεια Καρατζή
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Ίδιο προεδρείο στο Δημοτικό Συμβούλιο Χανίων και Επιτροπή χωρίς ΛΑΣΥ
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“Έξυπνη” ασφάλεια στο φαράγγι της Σαμαριάς
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Αναδρομικά σε συνταξιούχους από τον e-ΕΦΚΑ
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Γαστρονομία: Προσδιορισμός της νοστιμιάς
» Γράφει ο Γιάννης Αποστολάκης
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Μηχανογραφικό: Πλήρης οδηγός για σωστή επιλογή σχολών
» Γράφει ο Νεκτάριος Ζουριδάκης
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Μπιτς χάντμπολ: Ο Ιδομενέας Γαλατά το πρώτο τουρνουά
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Ποδόσφαιρο: Ανακοίνωσαν Σιάκα και Καρρίκι τα Χανιά
Όλη η τοπική -και όχι μόνον- επικαιρότητα σε 48 σελίδες, με την εγκυρότητα των “Χανιώτικων νέων”
Χανιώτικα νέα: Αυτή την εφημερίδα, την γράφουμε μαζί…