Διαβάστε στα «Χανιώτικα νέα» της Τρίτης

“Μποτιλιάρισμα” στους αιθέρες και στα Χανιά

» Πώς οι διεθνείς εξελίξεις και ο κορεσμός του εναέριου χώρου επηρεάζουν το αεροδρόμιο «Δασκαλογιάννης»

Έφυγε από τη ζωή ο Γιάννης Περράκης “εργάτης” της τοπικής αυτοδιοίκησης

Νεκρός αξιωματικός της Π.Α. στο τροχαίο στο Πιθάρι

Η… μπάλα στα χέρια του Άδωνι για το νοσοκομείο Χανίων

» Επιστολή Καλογερή στον υπουργό Υγείας για στήριξη του αιτήματος ένταξης

στις υγειονομικά άγονες περιοχές

Νέο διοικητικό σχήμα στην Περιφέρεια Κρήτης

» Εκτός ο Κώτσογλου, μέσα ο Μπαλαντίνος

Αιχμηρή παρέμβαση για το φονικό τροχαίο με την Πόρσε από την οικογένεια Καρατζή

Ίδιο προεδρείο στο Δημοτικό Συμβούλιο Χανίων και Επιτροπή χωρίς ΛΑΣΥ

“Έξυπνη” ασφάλεια στο φαράγγι της Σαμαριάς

Αναδρομικά σε συνταξιούχους από τον e-ΕΦΚΑ

Γαστρονομία: Προσδιορισμός της νοστιμιάς

» Γράφει ο Γιάννης Αποστολάκης

Μηχανογραφικό: Πλήρης οδηγός για σωστή επιλογή σχολών

» Γράφει ο Νεκτάριος Ζουριδάκης

Μπιτς χάντμπολ: Ο Ιδομενέας Γαλατά το πρώτο τουρνουά

Ποδόσφαιρο: Ανακοίνωσαν Σιάκα και Καρρίκι τα Χανιά

Όλη η τοπική -και όχι μόνον- επικαιρότητα σε 48 σελίδες, με την εγκυρότητα των “Χανιώτικων νέων”

Χανιώτικα νέα: Αυτή την εφημερίδα, την γράφουμε μαζί…