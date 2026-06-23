Διαβάστε στα «Χανιώτικα νέα» της Τρίτης

Σοκάρουν οι λεπτομέρειες με θύμα 45χρονη Χανιώτισσα

» Με κούτσουρο το φονικό χτύπημα

» Αναλυτικά στοιχεία παρουσίασε χθες η Αστυνομία» Αναλυτικά στοιχεία παρουσίασε χθες η Αστυνομία

Ζητούμενο για τη δημοσιογραφία η επανασύνδεση με την κοινωνία

Νέα ζωή για ενήλικους μέσα από τα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας στα Χανιά

Χρηματοδότηση 2 εκατ. ευρώ σε κάθε Δήμο της Κρήτης

» Από το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2026-2030

Ξεκίνησε η δακοκτονία στην Π.Ε. Χανίων

“Παγωμένες” το 2027 οι αντικειμενικές αξίες στα ακίνητα

Αναζητείται λύση για τα προβλήματα του Νοσοκομείου Χανίων

» Ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

Δίκη: Αθώος εργαζόμενος για υπόθεση «γενετήσιας πράξης»

Κρήτη: Παρουσίαση μοντέλου ενάντια στον κοινωνικό αποκλεισμό

ΚΝΕ: Κάλεσμα από το Φεστιβάλ Χανίων στον κόσμο της εργασίας

Χανιά: Παρέμβαση Βάμβουκα για το «Ψυγείο»

Βαλκανικοί Στίβου: Χρυσό μετάλλιο ο Τσίτσος και ασημένιο η Δόση

Όλη η τοπική -και όχι μόνον- επικαιρότητα σε 48 σελίδες, με την εγκυρότητα των “Χανιώτικων νέων”

Χανιώτικα νέα: Αυτή την εφημερίδα, την γράφουμε μαζί…