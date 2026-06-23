Διαβάστε στα «Χανιώτικα νέα» της Τρίτης

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Σοκάρουν οι λεπτομέρειες με θύμα 45χρονη Χανιώτισσα
» Με κούτσουρο το φονικό χτύπημα
» Αναλυτικά στοιχεία παρουσίασε χθες η Αστυνομία» Αναλυτικά στοιχεία παρουσίασε χθες η Αστυνομία
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Ζητούμενο για τη δημοσιογραφία η επανασύνδεση με την κοινωνία
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Νέα ζωή για ενήλικους μέσα από τα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας στα Χανιά
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Χρηματοδότηση 2 εκατ. ευρώ σε κάθε Δήμο της Κρήτης
» Από το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2026-2030
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Ξεκίνησε η δακοκτονία στην Π.Ε. Χανίων
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“Παγωμένες” το 2027 οι αντικειμενικές αξίες στα ακίνητα
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Αναζητείται λύση για τα προβλήματα του Νοσοκομείου Χανίων
» Ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου
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Δίκη: Αθώος εργαζόμενος για υπόθεση «γενετήσιας πράξης»
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Κρήτη: Παρουσίαση μοντέλου ενάντια στον κοινωνικό αποκλεισμό
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ΚΝΕ: Κάλεσμα από το Φεστιβάλ Χανίων στον κόσμο της εργασίας
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Χανιά: Παρέμβαση Βάμβουκα για το «Ψυγείο»
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Βαλκανικοί Στίβου: Χρυσό μετάλλιο ο Τσίτσος και ασημένιο η Δόση
Όλη η τοπική -και όχι μόνον- επικαιρότητα σε 48 σελίδες, με την εγκυρότητα των “Χανιώτικων νέων”
Χανιώτικα νέα: Αυτή την εφημερίδα, την γράφουμε μαζί…