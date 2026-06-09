Διαβάστε στα «Χανιώτικα νέα» της Τρίτης

Αβεβαιότητα, προβληματισμός για το μέλλον της Δημοτικής Αγοράς

» Καταστηματάρχες και ΟΕΒΕΝΧ διατυπώνουν έντονες ανησυχίες με αφορμή τα υψηλά μισθώματα

Αλλάζει η αγορά εργασίας στην Κρήτη με την ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης

Καθυστερήσεις – ερωτήματα στο πάρκο Πλατανιά

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Οικογένεια Καρατζή: «Πράξτε το δίκαιο, το αυτονόητο»

Παιδιά με αναπηρία: Αγώνας για τα αυτονόητα

» Μια μητέρα από τα Χανιά περιγράφει την “οδύσσεια” για ισότιμη πρόσβαση του παιδιού της στο σχολείο!

Μπάσκετ παμπαίδων: “Σάρωσε” o AOK Χανιά

Άρθρο: Η δύσκολη συνύπαρξη του ΟΗΕ και του Τραμπ

» Γράφει ο Γιάννης Α. Φίλης

Κυβέρνηση: Μικρός ανασχηματισμός

Οικονομία: Μέτρα κατά της ακρίβειας

Αγρότες: Επιδότηση για λιπάσματα

Όλη η τοπική -και όχι μόνον- επικαιρότητα σε 48 σελίδες, με την εγκυρότητα των “Χανιώτικων νέων”

Χανιώτικα νέα: Αυτή την εφημερίδα, την γράφουμε μαζί…