Διαβάστε στα «Χανιώτικα νέα» της Τρίτης

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Αβεβαιότητα, προβληματισμός για το μέλλον της Δημοτικής Αγοράς
» Καταστηματάρχες και ΟΕΒΕΝΧ διατυπώνουν έντονες ανησυχίες με αφορμή τα υψηλά μισθώματα
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Αλλάζει η αγορά εργασίας στην Κρήτη με την ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης
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Καθυστερήσεις – ερωτήματα στο πάρκο Πλατανιά
» Καθώς ολοκληρώνεται η ανάπλαση
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Οικογένεια Καρατζή: «Πράξτε το δίκαιο, το αυτονόητο»
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Παιδιά με αναπηρία: Αγώνας για τα αυτονόητα
» Μια μητέρα από τα Χανιά περιγράφει την “οδύσσεια” για ισότιμη πρόσβαση του παιδιού της στο σχολείο!
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Μπάσκετ παμπαίδων: “Σάρωσε” o AOK Χανιά
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Άρθρο: Η δύσκολη συνύπαρξη του ΟΗΕ και του Τραμπ
» Γράφει ο Γιάννης Α. Φίλης
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Κυβέρνηση: Μικρός ανασχηματισμός
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Οικονομία: Μέτρα κατά της ακρίβειας
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Αγρότες: Επιδότηση για λιπάσματα
Όλη η τοπική -και όχι μόνον- επικαιρότητα σε 48 σελίδες, με την εγκυρότητα των “Χανιώτικων νέων”
Χανιώτικα νέα: Αυτή την εφημερίδα, την γράφουμε μαζί…