Διαβάστε στα «Χανιώτικα νέα» της Τετάρτης

Καταστροφικές επιπτώσεις από τα λάθη στο Κτηματολόγιο

Σοβαρά ζητήματα ιδιοκτησίας, πάγωμα των αγοραπωλησιών, “τρικλοποδιά” σε θέματα ανάπτυξης της ενδοχώρας φέρνει η ανάρτηση του κτηματολογίου, σύμφωνα με το ΤΕΕ τμ. Δυτ. Κρήτης και τον Δικηγορικό Σύλλογο

Υποδειγματική διαχείριση του μεταναστευτικού στα Χανιά

■ Ικανοποίηση Πλεύρη για τη δομή της Αγιάς

■ Ειδικό πλοίο στη γραμμή Σούδα – Πειραιάς για τη μεταφορά μεταναστών

Προβλήματα με τη δακοκτονία για άλλη μια χρόνια

Ελλείψεις, καθυστερήσεις, προχειρότητες

Περίπτωση Δημοτικής Αγοράς Χανίων: «Διαίρει και βασίλευε»

■ Στα χαρακώματα παλαιοί και νέοι καταστηματάρχες με φόντο τα μισθώματα που προέκυψαν από τους χειρισμούς του Δήμου Χανίων

Νέα δεδομένα για τον τουρισμό και στα Χανιά

Με την εξαγορά της Nordic από τη Norwegian Air Shuttle

Ελαιοκομιά νέα

• Καθυστερεί επικίνδυνα η δακοκτονία στην Κρήτη

• Προστασία παραδοσιακών ελαιώνων ζητούν οι Ισπανοί

• Αντιδράσεις για πτώση τιμών σε Ιταλία, απραξία στην Ελλάδα!

Γράφει ο Νίκος Μιχελάκης

Αποκόρωνας: Σκέψεις για κάμερες στη “μάχη” κατά των απορριμμάτων

Κυβέρνηση: Πολυνομοσχέδιο

με μέτρα στήριξης

Ανάγνωση: Βιβλία που μας πάνε παντού

» Γράφει ο Κυριάκος Βασιλομανωλάκης

Βόλεϊ: Βλέπουν μετάλλιο οι κορασίδες του Κύδωνα

Όλη η τοπική -και όχι μόνον- επικαιρότητα σε 48 σελίδες, με την εγκυρότητα των “Χανιώτικων νέων”

Χανιώτικα νέα: Αυτή την εφημερίδα, την γράφουμε μαζί…