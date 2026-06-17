Διαβάστε στα «Χανιώτικα νέα» της Τετάρτης

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Καταστροφικές επιπτώσεις από τα λάθη στο Κτηματολόγιο
Σοβαρά ζητήματα ιδιοκτησίας, πάγωμα των αγοραπωλησιών, “τρικλοποδιά” σε θέματα ανάπτυξης της ενδοχώρας φέρνει η ανάρτηση του κτηματολογίου, σύμφωνα με το ΤΕΕ τμ. Δυτ. Κρήτης και τον Δικηγορικό Σύλλογο
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Υποδειγματική διαχείριση του μεταναστευτικού στα Χανιά
■ Ικανοποίηση Πλεύρη για τη δομή της Αγιάς
■ Ειδικό πλοίο στη γραμμή Σούδα – Πειραιάς για τη μεταφορά μεταναστών
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Προβλήματα με τη δακοκτονία για άλλη μια χρόνια
Ελλείψεις, καθυστερήσεις, προχειρότητες
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Περίπτωση Δημοτικής Αγοράς Χανίων: «Διαίρει και βασίλευε»
■ Στα χαρακώματα παλαιοί και νέοι καταστηματάρχες με φόντο τα μισθώματα που προέκυψαν από τους χειρισμούς του Δήμου Χανίων
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Νέα δεδομένα για τον τουρισμό και στα Χανιά
Με την εξαγορά της Nordic από τη Norwegian Air Shuttle
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Ελαιοκομιά νέα
• Καθυστερεί επικίνδυνα η δακοκτονία στην Κρήτη
• Προστασία παραδοσιακών ελαιώνων ζητούν οι Ισπανοί
• Αντιδράσεις για πτώση τιμών σε Ιταλία, απραξία στην Ελλάδα!
Γράφει ο Νίκος Μιχελάκης
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Αποκόρωνας: Σκέψεις για κάμερες στη “μάχη” κατά των απορριμμάτων
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Κυβέρνηση: Πολυνομοσχέδιο
με μέτρα στήριξης
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Ανάγνωση: Βιβλία που μας πάνε παντού
- » Γράφει ο Κυριάκος Βασιλομανωλάκης
Βόλεϊ: Βλέπουν μετάλλιο οι κορασίδες του Κύδωνα
Όλη η τοπική -και όχι μόνον- επικαιρότητα σε 48 σελίδες, με την εγκυρότητα των “Χανιώτικων νέων”
Χανιώτικα νέα: Αυτή την εφημερίδα, την γράφουμε μαζί…