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Τετάρτη, 17 Ιουνίου, 2026
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Διαβάστε στα «Χανιώτικα νέα» της Τετάρτης

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
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  • Καταστροφικές επιπτώσεις από τα λάθη στο Κτηματολόγιο

Σοβαρά ζητήματα ιδιοκτησίας,  πάγωμα των αγοραπωλησιών, “τρικλοποδιά” σε θέματα ανάπτυξης της ενδοχώρας φέρνει η ανάρτηση του κτηματολογίου, σύμφωνα με το ΤΕΕ τμ. Δυτ. Κρήτης και τον Δικηγορικό Σύλλογο

 

  • Υποδειγματική διαχείριση του μεταναστευτικού στα Χανιά

■ Ικανοποίηση Πλεύρη για τη δομή της Αγιάς
■ Ειδικό πλοίο στη γραμμή Σούδα – Πειραιάς για τη μεταφορά μεταναστών

 

  • Προβλήματα με τη δακοκτονία για άλλη μια χρόνια

Ελλείψεις, καθυστερήσεις, προχειρότητες

 

  • Περίπτωση Δημοτικής Αγοράς Χανίων: «Διαίρει και βασίλευε»

■ Στα χαρακώματα παλαιοί και νέοι καταστηματάρχες με φόντο τα μισθώματα που προέκυψαν από τους χειρισμούς του Δήμου Χανίων

 

  • Νέα δεδομένα για τον τουρισμό και στα Χανιά

Με την εξαγορά της Nordic από τη Norwegian Air Shuttle

 

  • Ελαιοκομιά νέα

• Καθυστερεί επικίνδυνα η δακοκτονία στην Κρήτη
• Προστασία παραδοσιακών ελαιώνων ζητούν οι Ισπανοί
• Αντιδράσεις για πτώση τιμών σε Ιταλία, απραξία στην Ελλάδα!

Γράφει ο Νίκος Μιχελάκης

  • Αποκόρωνας: Σκέψεις για κάμερες στη “μάχη” κατά των απορριμμάτων

  • Κυβέρνηση: Πολυνομοσχέδιο
    με μέτρα στήριξης

 

  • Ανάγνωση: Βιβλία που μας πάνε παντού

  • » Γράφει ο Κυριάκος Βασιλομανωλάκης

Βόλεϊ: Βλέπουν μετάλλιο οι κορασίδες του Κύδωνα

 

Όλη η τοπική -και όχι μόνον- επικαιρότητα σε 48 σελίδες, με την εγκυρότητα των “Χανιώτικων νέων”

Χανιώτικα νέα: Αυτή την εφημερίδα, την γράφουμε μαζί…

 

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Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

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Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Έδρα: Καραϊσκάκη 49, Χανιά
ΑΦΜ: 094381209, ΔΟΥ: ΧΑΝΙΩΝ
Ιδιοκτησία:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Ιδρυτής - Μέτοχος:
Γιάννης Γαρεδάκης
Νόμιμος Εκπρόσωπος - Διαχειριστής
Εκδότης - Διευθυντής:
Παρασκευάς Περάκης
Διευθύντρια Σύνταξης:
Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
Δικαιούχος Domain name:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.

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