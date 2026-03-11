Διαβάστε στα «Χανιώτικα νέα» της Τετάρτης

-
Πολυεπίπεδη, παγκόσμια κρίσηπαγκόσμια κρίση από τη ραγδαία κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή
-
Βασικός κόμβος η Σούδα για τροφοδοσία των αμερικανικών δυνάμεων
Στη Ναυτική Βάση η ισπανική φρεγάτα “Cristobal Colon”
-
Προτάσεις για στήριξη της επιχειρηματικότητας από το Επιμελητήριο Χανίων
-
Εθελοντική στήριξη στον συνάνθρωπο στα συσσίτια της Σπλάντζιας
Από την Ελληνική Ομάδα Διάσωσης
-
Ιατρείο για διακοπές κύησης προγραμματίζεται στο Νοσοκομείο Χανίων
-
Εκρηκτικός μηχανισμός σε σχολείο στο Ηράκλειο
«Το είδαμε στο Tik-Tok» είπαν οι ανήλικοι
-
Αντιδράσεις αντιπολίτευσης για το πόρισμα για τον ΟΠΕΚΕΠΕ
-
Σφακιά: Δράση στειρώσεων ζώων
-
Χανιά: Δημοπρασίες για τις καντίνες στους Αγίους Αποστόλους
-
Βουλή: Συζήτηση για τον Ν.Ο.Α.Κ.
-
Χανιά: Τιμή στον Νίκο Ξυλούρη
-
Αθλητισμός: Οι έφηβοι του Κύδωνα στο Φάιναλ 4
