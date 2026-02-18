Διαβάστε στα «Χανιώτικα νέα» της Τετάρτης

•Η Κρήτη μπροστά σε δίλημμα: Πράσινη μετάβαση ή εξορύξεις;

»Ενστάσεις περιβαλλοντικών φορέων για τις έρευνες υδρογονανθράκων

•20.187 πρόσφυγες σε Κρήτη και Γαύδο το 2025

»Στοιχεία για τις αφίξεις και καταγγελίες για χειρισμούς και ανυπαρξία δομών ΑΠΟ

•Από μαθητές στα Χανιά: Διακρίσεις στη Ρομποτική

•Λέσχη Χανίων: Δημοτικά ακίνητα σε… αχρησία

»Αναξιοποίητος ο χώρος 600 τ.μ. που έχει παραχωρηθεί στον Δήμο

•Αίτημα εισαγγελικής παρέμβασης για το αντλιοστάσιο στον Σταυρό

•Βιωματικό μάθημα οδικής ασφάλειας στο Εσπερινό ΕΠΑΛ Πλατανιά

•Παγκρήτιο εφηβικό μπάσκετ: Προκρίσεις για ΑΟΚ Χανιά και Κύδων

•Επιδόματα: Σωρεία παραβάσεων στον ΟΠΕΚΑ

•Οικονομία: Το ψηφιακό μέλλον του ευρώ



•Ευζωία: Τρίτη και τέταρτη ηλικία εκπαιδεύονται

Γράφει ο Κυριάκος Βασιλομανωλάκης

•Πολιτισμός: Έφυγε από τη ζωή ο Κλέων Αρζόγλου

