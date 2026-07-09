Διαβάστε στα «Χανιώτικα νέα» της Πέμπτης

“Αόρατοι” πολίτες στα Χανιά

» Η αθέατη πλευρά της προσβασιμότητας αναδεικνύεται μέσα από τον καθημερινό “Γολγοθά” των ανθρώπων με αναπηρίες

» Ανεπάρκεια υποδομών, έλλειψη Παιδείας και ενσυναίσθησης

Στήριξη στο Νοσοκομείο Χανίων από τον Υπουργό Υγείας

Δυσβάσταχτο το κόστος παραγωγής για τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους

Θερινές εκπτώσεις από τη Δευτέρα και στα Χανιά

Ελέγχους ζητούν οι φιλόζωοι για τις άμαξες στο ενετικό λιμάνι

Πλήθος κόσμου αποχαιρέτησε τον Γιάννη Περάκη χθες στη Σούδα

Μηνύματα στην Τουρκία από τον Πρωθυπουργό

Νέα ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή

Εικόνες ντροπής στον Σταυρό Ακρωτηρίου

Ο κ. Σπύρος και η λατέρνα που “μιλάει” στις καρδιές

Φραγκοκάστελλο: Νεκρός ψαροντουφεκάς

Ρέθυμνο: Επιτυχημένη η Γιορτή Κρητικής Διατροφής

Οικονομία: “Πάγωμα” του ΦΠΑ στις νεόδμητες οικοδομές

Σχολεία: Το 2ο Γυμνάσιο Χανίων στην Τσεχία

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ – ΑΦΙΕΡΩΜΑ: Οι πρωταθλητές Νέοι Μινώταυρου

Όλη η τοπική -και όχι μόνον- επικαιρότητα σε 48 σελίδες, με την εγκυρότητα των “Χανιώτικων νέων”

Χανιώτικα νέα: Αυτή την εφημερίδα, την γράφουμε μαζί…