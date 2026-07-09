Διαβάστε στα «Χανιώτικα νέα» της Πέμπτης

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“Αόρατοι” πολίτες στα Χανιά
» Η αθέατη πλευρά της προσβασιμότητας αναδεικνύεται μέσα από τον καθημερινό “Γολγοθά” των ανθρώπων με αναπηρίες
» Ανεπάρκεια υποδομών, έλλειψη Παιδείας και ενσυναίσθησης
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Στήριξη στο Νοσοκομείο Χανίων από τον Υπουργό Υγείας
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Δυσβάσταχτο το κόστος παραγωγής για τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους
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Θερινές εκπτώσεις από τη Δευτέρα και στα Χανιά
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Ελέγχους ζητούν οι φιλόζωοι για τις άμαξες στο ενετικό λιμάνι
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Πλήθος κόσμου αποχαιρέτησε τον Γιάννη Περάκη χθες στη Σούδα
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Μηνύματα στην Τουρκία από τον Πρωθυπουργό
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Νέα ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή
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Εικόνες ντροπής στον Σταυρό Ακρωτηρίου
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Ο κ. Σπύρος και η λατέρνα που “μιλάει” στις καρδιές
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Φραγκοκάστελλο: Νεκρός ψαροντουφεκάς
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Ρέθυμνο: Επιτυχημένη η Γιορτή Κρητικής Διατροφής
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Οικονομία: “Πάγωμα” του ΦΠΑ στις νεόδμητες οικοδομές
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Σχολεία: Το 2ο Γυμνάσιο Χανίων στην Τσεχία
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ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ – ΑΦΙΕΡΩΜΑ: Οι πρωταθλητές Νέοι Μινώταυρου
Όλη η τοπική -και όχι μόνον- επικαιρότητα σε 48 σελίδες, με την εγκυρότητα των “Χανιώτικων νέων”
Χανιώτικα νέα: Αυτή την εφημερίδα, την γράφουμε μαζί…