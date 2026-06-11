Διαβάστε στα «Χανιώτικα νέα» της Πέμπτης

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Μάστιγα τα ναρκωτικά σε όλη την Ευρώπη
» Νέες ουσίες, περισσότεροι θάνατοι
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Αρραγές το “μέτωπο” κατά των πυλώνων στον Αποκόρωνα
» Δήμαρχος κι αντιπολίτευση απέναντι σε επικοινωνιακά παιχνίδια
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Ενίσχυση κοινωνικών υπηρεσιών από τον Δήμο Κισσάμου
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Πρόστιμο στη ΔΕΥΑΧ για το τσιμέντο στον Σταυρό
» Επιβλήθηκε από το Τμήμα Περιβάλλοντος της Περιφέρειας
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Ασφυκτικές προθεσμίες για το Κτηματολόγιο
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Δολοφονία ο θάνατος Κοινοτάρχη στο Ηράκλειο
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Εντυπωσιακή πόντιση πλοίου στον Αποκόρωνα για το καταδυτικό πάρκο
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Παλικαρίσιο χρυσό ο Γιώργος Κανδυλάκης στην ορεινή ποδηλασία
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Άποψη: Υπερτουρισμός και Ευλογίες
» Γράφει ο Πέτρος Λυμπεράκης
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Κερίτης: Καθυστερεί η αποκατάσταση της ιστορικής γέφυρας
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Κρήτη: Αυξημένες ανάγκες αστυνόμευσης το καλοκαίρι
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Σχολεία: Το 7ο Πειραματικό Δημοτικό Χανίων στην Ιταλία