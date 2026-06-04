Διαβάστε στα «Χανιώτικα νέα» της Πέμπτης

Στοιχεία – σοκ για την ενδοοικογενειακή βία στην Κρήτη

Μια εικόνα που προκαλεί έντονο προβληματισμό για την έκταση της ενδοοικογενειακής βίας

στην Κρήτη αλλά και για τη συνεχή αύξηση των περιστατικών που αφορούν παιδιά, αποτυπώνει η 6η Έκθεση του Παρατηρητηρίου για τη Βία κατά των Γυναικών στην Κρήτη (WOMEN_WATCH)

Μνήμες από τα παλιά στα Χανιά: Οταν η Αγία Μαρίνα έχτιζε το μέλλον της με τα καμίνια των τούβλων

Από τα Χανιά στο Νταχάου: Αντιφασισμός σε… δύο τροχούς

“Βραχνάς” η στάθμευση και για τους επισκέπτες της πόλης

■ Παρέμβαση Ένωσης Τουριστικών Καταλυμάτων

Δημοπρασία Δημοτικής Αγοράς: “Μάχη” για την εστίαση

Μακρύς ο… δρόμος της αυτόνομης οδήγησης στην Ελλάδα

Ποδηλατόδρομοι στα Χανιά: Από τη… θεωρία στην πράξη

■ Σαφή σχεδιασμό και χρονοδιάγραμμα ζητούν οι ΠοδηΛάτρεις

Καταγγελίες για εργασιακές συνθήκες από το Σωματείο Οικοδόμων

Νοσοκομείο: Νέα μόνιμη νευρολόγος

Άποψη: Τα Χανιά δεν είναι χαρτοφυλάκιο επενδύσεων

■ Γράφει ο Χαράλαμπος Λουτσέτης

Συνέντευξη: Η Ευαγγελία Μυλωνάκη για τα 30 χρόνια «Γαία»

Ποδόσφαιρο: Αφιέρωμα στον Ποσειδώνα Τσικαλαριών

Όλη η τοπική -και όχι μόνον- επικαιρότητα σε 48 σελίδες, με την εγκυρότητα των “Χανιώτικων νέων”

Χανιώτικα νέα: Αυτή την εφημερίδα, την γράφουμε μαζί…