Πέμπτη, 12 Μαρτίου, 2026
Τοπικά

Διαβάστε στα «Χανιώτικα νέα» της Πέμπτης

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
0

 

  • Πλαφόν κέρδους σε καύσιμα και αγαθά για την αντιμετώπιση της αισχροκέρδειας

■ Κυβερνητικά μέτρα με φόντο τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

 

  • Ανησυχία ευρωβουλευτών: Δημοκρατία υπό… πολιορκία

Ανταπόκριση των «Χανιώτικων νέων» από το Στρασβούργο: Οι σύγχρονες απειλές για το ευρωπαϊκό κράτος δικαίου, είτε προέρχονται από τον… κόσμο των κακόβουλων λογισμικών παρακολούθησης είτε από την ανεξέλεγκτη επιρροή των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, βρέθηκαν στο επίκεντρο συζήτησης μεταξύ τριών ευρωβουλευτών και του δικτύου περιφερειακών Μ.Μ.Ε. GR Media («Χανιώτικα νέα», «Χρόνος» Κοζάνης, Trikalavoice.gr και τηλεόραση «Δέλτα» Έβρου).

 

  • Μαθητές – χημικοί στην παλιά πόλη των Χανίων

 

  • «Συντηρητικά αισιόδοξοι» οι ξενοδόχοι των Χανίων για τη φετινή τουριστική σεζόν

 

  • Καμπάνια από το δίκυτο οινοποιών: «Ακούμε, τρώμε, πίνουμε κρητικά»

 

  • Πλήγματα δίχως τέλος στη Μέση Ανατολή

 

  • Σύγχρονος εξοπλισμός στη Μονάδα Νεογνών από δράση του Μουσειου Τυπογραφίας

 

 

  • Πρώτη θέση για μαθήτριες των Χανίων σε πανελλήνιο διαγωνισμό

 

  • Ηράκλειο: Διώξεις για τον εκρηκτικό μηχανισμό σε σχολείο

 

  • Χανιά: Αντιπολεμικό συλλαλητήριο

 

  • Συνταξιούχοι: Πληρωμές αναδρομικών

 

  • Παιδεία: Χανιώτες μαθητές στο εξωτερικό

 

  • Βόλεϊ: Πρόκριση για τις 3 ομάδες των Χανίων στις γυναίκες

 

 

Όλη η τοπική -και όχι μόνον- επικαιρότητα σε 56 σελίδες, με την εγκυρότητα των “Χανιώτικων νέων”

Χανιώτικα νέα: Αυτή την εφημερίδα, την γράφουμε μαζί…

 

