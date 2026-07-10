Διαβάστε στα «Χανιώτικα νέα» της Παρασκευής

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Νέος γύρος εχθροπραξιών στη Μέση Ανατολή
Με νέα αμερικανικά πλήγματα στο Ιράν, την Τεχεράνη να προειδοποιεί για αντίποινα και τη διπλωματία να κινείται σε κατάσταση συναγερμού, η Μέση Ανατολή εισέρχεται σε νέα φάση επικίνδυνης κλιμάκωσης, καθώς η εκεχειρία του προηγούμενου μήνα φαίνεται να καταρρέει.
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H επόμενη μέρα στο Νοσοκομείο Χανίων μετά την ένταξη του στις άγονες περιοχές
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Σχέδιο δράσης για τον λαγοκέφαλο – Προτάσεις ΓΕΩΤΕΕ
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Λόγο και ρόλο ζητούν οι Περιφέρειες στη διαχείριση ευρωπαϊκών κονδυλίων
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Επαγρύπνηση στην Κρήτη για την ευλογιά των αιγοπροβάτων
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Οδοντιατρική περίθαλψη στην ακριτική Γαύδο
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Επιστροφή στην εργασία για 298.600 συνταξιούχους
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Αναστάτωση από πυρκαγιά χθες στον Κουμπέ
■ Η Πυροσβεστική απέτρεψε τα χειρότερα
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Άρθρο: Ενώ τα σπίτια σας καίγονται εσείς τραγουδάτε
Γράφει ο Γιάννης Α. Φίλης
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Σούδα: Επιστρέφει η κεραία παρά τις αντιδράσεις
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Χανιά: Παράταση για φορολογικές δηλώσεις ζητά και το Οικονομικό Επιμελητήριο
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Ποδόσφαιρο: Αφιέρωμα στις Κ16 Ιωνίας και Πλατανιά
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ΣΥΓΚΡΙΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΛΗΓΩΝΟΥΝ: Μεσαιωνικά κτήρια σε Κρήτη και Ιταλία
» Γράφει ο Μιχάλης Κατσανεβάκης
Όλη η τοπική -και όχι μόνον- επικαιρότητα σε 48 σελίδες, με την εγκυρότητα των “Χανιώτικων νέων”
Χανιώτικα νέα: Αυτή την εφημερίδα, την γράφουμε μαζί…