Διαβάστε στα «Χανιώτικα νέα» της Παρασκευής

Νέος γύρος εχθροπραξιών στη Μέση Ανατολή

Με νέα αμερικανικά πλήγματα στο Ιράν, την Τεχεράνη να προειδοποιεί για αντίποινα και τη διπλωματία να κινείται σε κατάσταση συναγερμού, η Μέση Ανατολή εισέρχεται σε νέα φάση επικίνδυνης κλιμάκωσης, καθώς η εκεχειρία του προηγούμενου μήνα φαίνεται να καταρρέει.

H επόμενη μέρα στο Νοσοκομείο Χανίων μετά την ένταξη του στις άγονες περιοχές

Σχέδιο δράσης για τον λαγοκέφαλο – Προτάσεις ΓΕΩΤΕΕ

Λόγο και ρόλο ζητούν οι Περιφέρειες στη διαχείριση ευρωπαϊκών κονδυλίων

Επαγρύπνηση στην Κρήτη για την ευλογιά των αιγοπροβάτων

Οδοντιατρική περίθαλψη στην ακριτική Γαύδο

Επιστροφή στην εργασία για 298.600 συνταξιούχους

Αναστάτωση από πυρκαγιά χθες στον Κουμπέ

■ Η Πυροσβεστική απέτρεψε τα χειρότερα

Άρθρο: Ενώ τα σπίτια σας καίγονται εσείς τραγουδάτε

Γράφει ο Γιάννης Α. Φίλης

Σούδα: Επιστρέφει η κεραία παρά τις αντιδράσεις

Χανιά: Παράταση για φορολογικές δηλώσεις ζητά και το Οικονομικό Επιμελητήριο

Ποδόσφαιρο: Αφιέρωμα στις Κ16 Ιωνίας και Πλατανιά

ΣΥΓΚΡΙΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΛΗΓΩΝΟΥΝ: Μεσαιωνικά κτήρια σε Κρήτη και Ιταλία

» Γράφει ο Μιχάλης Κατσανεβάκης

Όλη η τοπική -και όχι μόνον- επικαιρότητα σε 48 σελίδες, με την εγκυρότητα των “Χανιώτικων νέων”

Χανιώτικα νέα: Αυτή την εφημερίδα, την γράφουμε μαζί…