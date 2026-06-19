Διαβάστε στα «Χανιώτικα νέα» της Παρασκευής

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Δημογραφικό: Η Ελλάδα γερνά, η Κρήτη… γεννά
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Μοναδική Περιφέρεια της χώρας με αύξηση γεννήσεων το 2025
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Καλλιέργεια μαλοτήρας στο οροπέδιο του Ομαλού
Μέρες συγκομιδής για τους παραγωγούς
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Ανθρωποι του τόπου μας: Από παιδί στο Οροπέδιο του Ομαλού
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Ανοιξε – κλείσε στο φαράγγι της Σαμαριάς: Πλήγμα σε επιχειρήσεις
Αντιδράσεις για τις αποφάσεις του ΟΦΥΠΕΚΑ
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Νερό από τη λιμνοδεξαμενή Ομαλού μετά από 26 χρόνια προσπαθειών
Κι επίσημα στον Ο.Α.Κ. πέρασε η διαχείριση
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Άνω – κάτω ο Σύλλογος Εργαζομένων Ο.Τ.Α. στα Χανιά
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Απεργιακές κινητοποιήσεις εργαζομένων στα Χανιά
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Παρέμβαση για το Κτηματολόγιο από το Περιφερειακό Συμβούλιο
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Άναψε… φωτιές ο Στουρνάρας για τις συντάξεις
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Αυστηρό μήνυμα Η.Π.Α. σε Ισραήλ – Ανατροπές στη Μέση Ανατολή
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Βουλή: Ερώτηση για τη στέγαση του Ι.Α.Κ. στο «Ψυγείο»
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Ηράκλειο: “Κλείδωσε” η δομή μεταναστών
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Περιβάλλον: Φωτοβολταϊκά σε μπαλκόνι
» Γράφει ο Γιάννης Βουρδουμπάς
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Ποδόσφαιρο: Όλα έτοιμα για το τουρνουά «Π. Καρατζής»
Όλη η τοπική -και όχι μόνον- επικαιρότητα σε 48 σελίδες, με την εγκυρότητα των “Χανιώτικων νέων”
Χανιώτικα νέα: Αυτή την εφημερίδα, την γράφουμε μαζί…