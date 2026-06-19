Διαβάστε στα «Χανιώτικα νέα» της Παρασκευής

Δημογραφικό: Η Ελλάδα γερνά, η Κρήτη… γεννά

Μοναδική Περιφέρεια της χώρας με αύξηση γεννήσεων το 2025

Καλλιέργεια μαλοτήρας στο οροπέδιο του Ομαλού

Μέρες συγκομιδής για τους παραγωγούς

Ανθρωποι του τόπου μας: Από παιδί στο Οροπέδιο του Ομαλού

Ανοιξε – κλείσε στο φαράγγι της Σαμαριάς: Πλήγμα σε επιχειρήσεις

Αντιδράσεις για τις αποφάσεις του ΟΦΥΠΕΚΑ

Νερό από τη λιμνοδεξαμενή Ομαλού μετά από 26 χρόνια προσπαθειών

Κι επίσημα στον Ο.Α.Κ. πέρασε η διαχείριση

Άνω – κάτω ο Σύλλογος Εργαζομένων Ο.Τ.Α. στα Χανιά

Απεργιακές κινητοποιήσεις εργαζομένων στα Χανιά

Παρέμβαση για το Κτηματολόγιο από το Περιφερειακό Συμβούλιο

Άναψε… φωτιές ο Στουρνάρας για τις συντάξεις

Αυστηρό μήνυμα Η.Π.Α. σε Ισραήλ – Ανατροπές στη Μέση Ανατολή

Βουλή: Ερώτηση για τη στέγαση του Ι.Α.Κ. στο «Ψυγείο»

Ηράκλειο: “Κλείδωσε” η δομή μεταναστών

Περιβάλλον: Φωτοβολταϊκά σε μπαλκόνι

» Γράφει ο Γιάννης Βουρδουμπάς

Ποδόσφαιρο: Όλα έτοιμα για το τουρνουά «Π. Καρατζής»

Όλη η τοπική -και όχι μόνον- επικαιρότητα σε 48 σελίδες, με την εγκυρότητα των “Χανιώτικων νέων”

Χανιώτικα νέα: Αυτή την εφημερίδα, την γράφουμε μαζί…