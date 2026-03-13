Διαβάστε στα «Χανιώτικα νέα» της Παρασκευής

Νέα σύλληψη υπόπτου για κατασκοπεία χθες στη Σούδα

» Πολωνός φέρεται ότι φωτογράφιζε στρατιωτικές προβλήτεςστρατιωτικές προβλήτες

Στεγαστικό κρίση στη Γηραιά ήπειρο: Ένα… κοινό νόμισμα με πολλές όψεις

Ένα κοινό… νόμισμα με πολλές όψεις αποτελεί για τις χώρες της Γηραιάς Ηπείρου η στεγαστική κρίση, πρόβλημα που εντείνεται χρόνο με τον χρόνο και στην Κρήτη

Στο “τραπέζι” μέτρα άμεσης στήριξης για νοικοκυριά και επιχειρήσεις

Αυξημένη κίνηση στο αεροδρόμιο Χανίων

Αποζημιώσεις σε… εκκρεμότητα για ιδιοκτήτες ακινήτων στο Κουμ Καπί

Έρευνες της ΕΛ.ΑΣ. αποκάλυψαν… όπλα σε περιοχές του Δήμου Πλατανιά

Δύο νεκροί στους δρόμους της Κρήτης

Κρούσμα μηνιγγιτιδόκοκου από το Ηράκλειο στη Μ.Ε.Θ Χανίων

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε παλιά πόλη και Νέα Χώρα

Προφορικές μαρτυρίες για την περίοδο της Χούντας στα Χανιά

» Το τραύμα και η περηφάνια των γυναικών της αντίστασης

Έκρυθμη κατάσταση στη Μέση Ανατολή

Αντιπολεμική διαδήλωση χθες το απόγευμα στα Χανιά

Παιδεία: Δράση μαθητριών Εσπερινού ΕΠΑΛ Πλατανιά

Υδρογονάνθρακες: Κύρωση συμβάσεων στη Βουλή

Ιστορία: Η πρώτη απεργία εργατριών στην Ελλάδα

Βόλεϊ: Ήττα… εντός προγράμματος για Κύδωνα

