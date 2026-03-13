Διαβάστε στα «Χανιώτικα νέα» της Παρασκευής

-
Νέα σύλληψη υπόπτου για κατασκοπεία χθες στη Σούδα
» Πολωνός φέρεται ότι φωτογράφιζε στρατιωτικές προβλήτεςστρατιωτικές προβλήτες
-
Στεγαστικό κρίση στη Γηραιά ήπειρο: Ένα… κοινό νόμισμα με πολλές όψεις
Ένα κοινό… νόμισμα με πολλές όψεις αποτελεί για τις χώρες της Γηραιάς Ηπείρου η στεγαστική κρίση, πρόβλημα που εντείνεται χρόνο με τον χρόνο και στην Κρήτη
-
Στο “τραπέζι” μέτρα άμεσης στήριξης για νοικοκυριά και επιχειρήσεις
-
Αυξημένη κίνηση στο αεροδρόμιο Χανίων
-
Αποζημιώσεις σε… εκκρεμότητα για ιδιοκτήτες ακινήτων στο Κουμ Καπί
-
Έρευνες της ΕΛ.ΑΣ. αποκάλυψαν… όπλα σε περιοχές του Δήμου Πλατανιά
-
Δύο νεκροί στους δρόμους της Κρήτης
-
Κρούσμα μηνιγγιτιδόκοκου από το Ηράκλειο στη Μ.Ε.Θ Χανίων
-
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε παλιά πόλη και Νέα Χώρα
-
Προφορικές μαρτυρίες για την περίοδο της Χούντας στα Χανιά
» Το τραύμα και η περηφάνια των γυναικών της αντίστασης
-
Έκρυθμη κατάσταση στη Μέση Ανατολή
-
Αντιπολεμική διαδήλωση χθες το απόγευμα στα Χανιά
-
Παιδεία: Δράση μαθητριών Εσπερινού ΕΠΑΛ Πλατανιά
-
Υδρογονάνθρακες: Κύρωση συμβάσεων στη Βουλή
-
Ιστορία: Η πρώτη απεργία εργατριών στην Ελλάδα
-
Βόλεϊ: Ήττα… εντός προγράμματος για Κύδωνα
