Διαβάστε στα «Χανιώτικα νέα» της Δευτέρας

Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: Πόσο κινδυνεύει η Σούδα;
Μαρτυρία Χανιώτισσας στο Αμπου Ντάμπι: «Τρίζαν τα τζάμια στα σπίτια μας»
» Η Μαρία Καμαριανάκη μιλά στα «Χ.ν.» για τις πρώτες ώρες των επιθέσεων
Μαζική διαδήλωση για τα Τέμπη στα Χανιά: «∆εν ξεχνάμε, δεν συγχωρούμε»
Συρρικνώνεται η αγροτική παραγωγή στην Κρήτη
» Ανησυχητικές αναφορές σε ημερίδα στο Μ.Α.Ι.Χ.
Απειλή έξωσης για το ΚΕΔΑΣΥ στα Χανιά
Αναταραχή στις αγορές από τον πόλεμο στη Μ. Ανατολή
ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ «ΚΥΔΩΝ»: 77 χρόνια προσφοράς και διακρίσεων
» Συγκίνηση και υπερηφάνεια στις χθεσινές βραβεύσεις
