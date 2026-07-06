Διαβάστε στα «Χανιώτικα νέα» της Δευτέρας

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«Πόσους τουρίστες χωρά αυτός ο τόπος;» – Στα όρια τους Χανιά
■ Η ανάγκη για όρια σε κλίνες, μισθώσεις και ενοικιαζόμενα αυτοκίνητα τέθηκε στο επίκεντρο εκδήλωσης στα Χανιά
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Κατερίνα Δρακάκη: Στις Άλπεις για τον «Ορίζοντα»
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Πύρινα μέτωπα σε περιοχές της χώρας
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Εκτός “βιτρίνας” τα τοπικά προϊόντα στην τουριστική αγορά της Κρήτης
■ Επισκέπτες αναζητούν κρητικές γεύσεις, αλλά δεν τις βρίσκουν πάντα στα καταλύματα
■ Τι δείχνει διδακτορική διατριβή στο ΕΛΜΕΠΑ
για τη Δυτική Κρήτη
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Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο: Ψηφιακή “κιβωτός” φυσικής ιστορίας
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Αντιδράσεις για το Χωρoταξικό από Δήμους του νομού Χανίων
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Περιφερειακό Ιατρείο στο Ασκύφου – Εγκρίθηκε η ίδρυση και λειτουργία του
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Επιφυλακή για φωτιές και ανέμους στην Κρήτη
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Αστροφωτογράφιση: Τα νεφελώματα της καρδιάς
» Γράφει ο Χρήστος Κοτσαύτης
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Αρθρογραφία: Κ. Μπαλωμένος και Γ. Ατσαλάκης γράφουν για τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ
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Καλοκαίρι: Συμβουλές για ασφαλείς διακοπές
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Ποδόσφαιρο: “Μοιράστηκαν” τα γήπεδα οι χανιώτικες ομάδες
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Ελαιοκομικά νέα
■ Εισβολή των σπορελαίων, πτώση κατανάλωσης ελαιολάδου
στην Ελλάδα
■ Χαμηλότερες οι θερμοκρασίες αλλά υψηλότερες οι δακοσυλλήψεις στην Κρήτη
■ Τιμές: Συνεχίζεται η πτώση σε Ιταλία και Ισπανία.
Παγωμένη η αγορά στην Κρήτη
■ Ελπιδοφόρες επιδράσεις ελαιολάδου
σε Αλτσχάιμερ και Πάρκινσον
» Γράφει ο Νίκος Μιχελάκης
Όλη η τοπική -και όχι μόνον- επικαιρότητα σε 48 σελίδες, με την εγκυρότητα των “Χανιώτικων νέων”
Χανιώτικα νέα: Αυτή την εφημερίδα, την γράφουμε μαζί…