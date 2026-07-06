Διαβάστε στα «Χανιώτικα νέα» της Δευτέρας

«Πόσους τουρίστες χωρά αυτός ο τόπος;» – Στα όρια τους Χανιά

■ Η ανάγκη για όρια σε κλίνες, μισθώσεις και ενοικιαζόμενα αυτοκίνητα τέθηκε στο επίκεντρο εκδήλωσης στα Χανιά

Κατερίνα Δρακάκη: Στις Άλπεις για τον «Ορίζοντα»

Πύρινα μέτωπα σε περιοχές της χώρας

Εκτός “βιτρίνας” τα τοπικά προϊόντα στην τουριστική αγορά της Κρήτης

■ Επισκέπτες αναζητούν κρητικές γεύσεις, αλλά δεν τις βρίσκουν πάντα στα καταλύματα

■ Τι δείχνει διδακτορική διατριβή στο ΕΛΜΕΠΑ

για τη Δυτική Κρήτη

Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο: Ψηφιακή “κιβωτός” φυσικής ιστορίας

Αντιδράσεις για το Χωρoταξικό από Δήμους του νομού Χανίων

Περιφερειακό Ιατρείο στο Ασκύφου – Εγκρίθηκε η ίδρυση και λειτουργία του

Επιφυλακή για φωτιές και ανέμους στην Κρήτη

Αστροφωτογράφιση: Τα νεφελώματα της καρδιάς

» Γράφει ο Χρήστος Κοτσαύτης

Αρθρογραφία: Κ. Μπαλωμένος και Γ. Ατσαλάκης γράφουν για τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ

Καλοκαίρι: Συμβουλές για ασφαλείς διακοπές

Ποδόσφαιρο: “Μοιράστηκαν” τα γήπεδα οι χανιώτικες ομάδες

Ελαιοκομικά νέα

■ Εισβολή των σπορελαίων, πτώση κατανάλωσης ελαιολάδου

στην Ελλάδα

■ Χαμηλότερες οι θερμοκρασίες αλλά υψηλότερες οι δακοσυλλήψεις στην Κρήτη

■ Τιμές: Συνεχίζεται η πτώση σε Ιταλία και Ισπανία.

Παγωμένη η αγορά στην Κρήτη

■ Ελπιδοφόρες επιδράσεις ελαιολάδου

σε Αλτσχάιμερ και Πάρκινσον

» Γράφει ο Νίκος Μιχελάκης

Όλη η τοπική -και όχι μόνον- επικαιρότητα σε 48 σελίδες, με την εγκυρότητα των “Χανιώτικων νέων”

Χανιώτικα νέα: Αυτή την εφημερίδα, την γράφουμε μαζί…