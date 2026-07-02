Διαβάστε στα «Χανιώτικα νέα» σήμερα

Τυφλό τρομοκρατικό χτύπημα στη Θεσσαλονίκη

» Μπαράζ επιθέσεων με γκαζάκια σε σπίτια στελεχών της Ν.Δ.

» Νεκρή 70χρονη, μητέρα πολιτεύτριας» Νεκρή 70χρονη, μητέρα πολιτεύτριας

Νέοι αντιδήμαρχοι σε Πλατανιά – Γαύδο – Κίσσαμο

» Συνεχίζει με το ίδιο σχήμα η δημοτική Αρχή Χανίων

Νέα πρόεδρος η Σοφία Μαλανδράκη στο Περιφερειακό Συμβούλιο Κρήτης

Αναζήτηση κεφαλαίων για την ΕΤΑΝΑΠ με Πρωτοβουλία του Δ.Σ. Αποκορώνου

» Στόχος να μείνει η εταιρεία σε χέρια Αποκορωνιωτών

Ανάγκη ολιστικής προσέγγισης για την απεξάρτηση από τα ναρκωτικά

» Σημαντικός ο ρόλος της Οικογένειας και των Στεγνών Προγραμμάτων

Νερό σε περιοχές των Σφακίων μέσα από νέα γεώτρηση

Έλλειψη προσωπικού στο γραφείο Κτηματογράφησης

Ζητούμενο στα Χανιά η οδική ασφάλεια χωρίς εξοντωτικά πρόστιμα

» Επισημάνσεις ΟΕΒΕΝΧ σε συνάντηση με τη Διοικήτρια της Τροχαίας

Αγώνας δρόμου” για τα ολοήμερα αθλητικά σχολεία μετά τις έντονες αντιδράσεις

Πρώτο βήμα για την επέκτασηγια την επέκταση της ΔΕΔΙΣΑ μετά την έγκριση της χωροθέτησης

Θεσσαλονίκη: Πατέρας και γιος νεκροί από πυρκαγιά

Νέα Δημοκρατία: Μήνυμα Μητσοτάκη για ανανέωση ψηφοδελτίων

Αθήνα: Έφυγε από τη ζωή ο Βασίλης Λεβέντης

Πολιτισμός: Χανιώτες στο 7ο Αντάμωμα Μικρασιατών

Όλη η τοπική -και όχι μόνον- επικαιρότητα σε 48 σελίδες, με την εγκυρότητα των “Χανιώτικων νέων”

Χανιώτικα νέα: Αυτή την εφημερίδα, την γράφουμε μαζί…