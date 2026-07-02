Διαβάστε στα «Χανιώτικα νέα» σήμερα

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Τυφλό τρομοκρατικό χτύπημα στη Θεσσαλονίκη
» Μπαράζ επιθέσεων με γκαζάκια σε σπίτια στελεχών της Ν.Δ.
» Νεκρή 70χρονη, μητέρα πολιτεύτριας» Νεκρή 70χρονη, μητέρα πολιτεύτριας
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Νέοι αντιδήμαρχοι σε Πλατανιά – Γαύδο – Κίσσαμο
» Συνεχίζει με το ίδιο σχήμα η δημοτική Αρχή Χανίων
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Νέα πρόεδρος η Σοφία Μαλανδράκη στο Περιφερειακό Συμβούλιο Κρήτης
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Αναζήτηση κεφαλαίων για την ΕΤΑΝΑΠ με Πρωτοβουλία του Δ.Σ. Αποκορώνου
» Στόχος να μείνει η εταιρεία σε χέρια Αποκορωνιωτών
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Ανάγκη ολιστικής προσέγγισης για την απεξάρτηση από τα ναρκωτικά
» Σημαντικός ο ρόλος της Οικογένειας και των Στεγνών Προγραμμάτων
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Νερό σε περιοχές των Σφακίων μέσα από νέα γεώτρηση
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Έλλειψη προσωπικού στο γραφείο Κτηματογράφησης
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Ζητούμενο στα Χανιά η οδική ασφάλεια χωρίς εξοντωτικά πρόστιμα
» Επισημάνσεις ΟΕΒΕΝΧ σε συνάντηση με τη Διοικήτρια της Τροχαίας
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Αγώνας δρόμου” για τα ολοήμερα αθλητικά σχολεία μετά τις έντονες αντιδράσεις
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Πρώτο βήμα για την επέκτασηγια την επέκταση της ΔΕΔΙΣΑ μετά την έγκριση της χωροθέτησης
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Θεσσαλονίκη: Πατέρας και γιος νεκροί από πυρκαγιά
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Νέα Δημοκρατία: Μήνυμα Μητσοτάκη για ανανέωση ψηφοδελτίων
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Αθήνα: Έφυγε από τη ζωή ο Βασίλης Λεβέντης
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Πολιτισμός: Χανιώτες στο 7ο Αντάμωμα Μικρασιατών
Όλη η τοπική -και όχι μόνον- επικαιρότητα σε 48 σελίδες, με την εγκυρότητα των “Χανιώτικων νέων”
Χανιώτικα νέα: Αυτή την εφημερίδα, την γράφουμε μαζί…