Διαβάστε με τα «Χανιώτικα νέα» της Παρασκευής

Χάνεται η αναγνώριση του Χανιώτικου αβοκάντο

» Στον “αέρα” ο χαρακτηρισμός προστατευόμενης γεωγραφικής ένδειξης λόγω λάθος ονόματος!

Ανθρωποι του τόπους μας: Ο 97χρονος “φρουρός” της μνήμης του Σελίνου

» Ο Μιχάλης Τσουρής μοιράζεται αναμνήσεις μιας ζωής με τη μοναδική ντοπιολαλιά του τόπου μας

Συσσωρευμένες εκκρεμότητες στην πόλη των Χανίων

» Αναφορές σε χθεσινή συνάντηση της Δημοτικής Κοινότητας



Πολλαπλά μηνύματα Πιερρακάκη από το Ηράκλειο

Στην Αθήνα οι αγρότες από τα Χανιά για το πανελλαδικό συλλαλητήριο

Ασθένειες απειλούν ελιές στην Κρήτη



Χωρίς νερό το Κακοδίκι



Ισόβια για φόνο στις φυλακές – Δίκη χθες στα Χανιά



Τα Χανιά πριν από 150 χρόνια

» Οι κάτοικοι των συνοικιών και το ξίφος του Δερβίση



» Γράφει ο Μιχάλης Κατσανεβάκης



Περιβάλλον: Θερμοκήπιο Γη: Ο δρόμος χωρίς επιστροφή

» Γράφει ο Γιάννης Α. Φίλης + φωτ.



Βουλή: Ερώτηση για τον δρόμο Β.Ο.Α.Κ. – Αεροδρόμιο



Αεροδρόμιο: Αυξημένη κίνηση τον Ιανουάριο



Πληθωρισμός: Αυξήσεις σε κρεατικά και καφέ

