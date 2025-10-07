Διαθέσιμος για Σκωτία και Δανία ο Καρέτσας

Ευχάριστα νέα έφτασαν στην Εθνική ομάδα και τον ομοσπονδιακό προπονητή Ιβάν Γιοβάνοβιτς αναφορικά με τη διαθεσιμότητα του Κωνσταντίνου Καρέτσα.

Ο έφηβος άσος της Γκενκ ξεπέρασε την ασθένεια (ίωση) που τον ταλαιπώρησε τις τελευταίες ημέρες και θα είναι στη διάθεση του Σέρβου τεχνικού για τους επερχόμενους εκτός έδρας αγώνες με τη Σκωτία στη Γλασκόβη (9 Οκτωβρίου) και τη Δανία (12 Οκτωβρίου) στην Κοπεγχάγη, στο πλαίσιο των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026.

Ο Καρέτσας δεν θα έρθει στην Ελλάδα αλλά θα ταξιδέψει από το Βέλγιο στην πόλη της Σκωτίας για να συναντήσει το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα και να ενσωματωθεί στην αποστολή.