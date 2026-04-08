Διάθεση εξωτερικού απινιδωτή από την ΕΠΟΜΕΑ

Η ΕΠ.ΟΜ.Ε.Α. Χανίων στηρίζει από την πρώτη στιγμή το πρόγραμμα «ΖΩΗ» της Περιφέρειας Κρήτης και συμβάλλει ενεργά με τις δράσεις της στην εκπαίδευση των πολιτών σε θέματα αντιμετώπισης περιστατικών Καρδιακής Ανακοπής.

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση «στο πλαίσιο της δράσης αυτής, η ομάδα συμμετέχει έμπρακτα στην ανάπτυξη του δικτύου Αυτόματων Εξωτερικών Απινιδωτών και τοποθετεί σε σημείο ελεύθερης πρόσβασης, διαθέσιμο 24 ώρες το 24ωρο, τον έναν από τους δύο Αυτόματους Εξωτερικούς Απινιδωτές που διαθέτει, ενισχύοντας τη δυνατότητα άμεσης παρέμβασης σε περιστατικά Αιφνίδιας Καρδιακής Ανακοπής.

Η πρωτοβουλία αυτή αποτελεί μέρος της διαρκούς προσπάθειας της ΕΠ.ΟΜ.Ε.Α. Χανίων για την προαγωγή της γνώσης, της εκπαίδευσης και της αντιμετώπισης περιστατικών, με σκοπό την προστασία της ανθρώπινης ζωής.

Η ΕΠ.ΟΜ.Ε.Α. Χανίων θα συνεχίσει να στηρίζει δράσεις που ενισχύουν την ασφάλεια της τοπικής κοινωνίας.»