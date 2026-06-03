Διασυλλογικό σκακιστικό πρωτάθλημα παμπαίδων: Πρωταθλήτρια Κρήτης η παιδική οµάδα της ΣΑΧ

Τη µεγάλη της δύναµη στα τµήµατα υποδοµής έδειξε για άλλη µια φορά η οµάδα της Σκακιστικής Ακαδηµίας Χανίων – Σαµαριά!

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Στο διασυλλογικό πρωτάθληµα Κρήτης κάτω των 12 ετών τα παιδιά της ΣΑΧ ήταν ασυγκράτητα και κερδίζοντας όλες τις οµάδες κατέκτησε καθαρά την 1η θέση! Στην τελική φάση που διεξήχθη στο Ρέθυµνο συµµετείχαν τέσσερες οµάδες που είχαν προκριθεί από τα αντίστοιχα πρωταθλήµατα Ανατολικής και ∆υτικής Κρήτης.

Αναλυτικά η οµάδα της ΣΑΧ κέρδισε τον ΟΑΧ µε 3-1, την οµάδα του ΟΦΗ επίσης µε 3-1 και το ΓΑΖΙ Ηρακλείου µε 4-0!

Η τελική βαθµολογία της τελικής φάσης των οµάδων έχει ως εξής:

1η ΣΑΧ 6 Βαθµοί και 13 πόντοι.

2ος ΟΑΧ 3 βαθµοί 7 πόντοι

3ος ΟΦΗ 3 Βαθµοί 5,5 πόντοι

4η Γάζι 0 βαθµοί 1,5 πόντοι

Μία πρώτη θέση που πιστοποιεί την δουλειά που γίνεται στις ακαδηµίες του συλλόγου. Με την οµάδα της ΣΑΧ αγωνίστηκαν οι: Βολάνη Όλγα, Φραγκάκης Γιώργος, Βολάνης Βασίλης, Κουβεδάκη Ραφαέλλα και Λαµπουσάκης Μιχάλης.