Διάσωση 38 μεταναστών στην Ιεράπετρα

Στο Λιμεναρχείο Ιεράπετρας μεταφέρθηκαν ακόμη 38 μετανάστες, οι οποίοι διασώθηκαν τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα, 48 ναυτικά μίλια νότια της Ιεράπετρα.

Όπως μεταδίδει το cretalive.gr, σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα, η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε υπό τον συντονισμό του Ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης. Οι αλλοδαποί εντοπίστηκαν να επιβαίνουν σε λέμβο και περισυνελέγησαν από φορτηγό πλοίο με σημαία Λιβερίας, με τη συνδρομή μη επανδρωμένου σκάφους της Frontex.

Ακολούθως μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Ιεράπετρας, ενώ στην περιοχή έπνεαν βόρειοι άνεμοι έντασης 4 μποφόρ.

Οι διασωθέντες αναμένεται να μεταφερθούν στον χώρο του σχολείου στο χωριό Καλογέροι, όπου έχει προβλεφθεί προσωρινή φιλοξενία.