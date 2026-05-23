Διασωληνωμένο το 3χρονο κοριτσάκι – Συνελήφθη η μητέρα του στα Χανιά

Σε κρίσιμη αλλά σταθερή κατάσταση νοσηλεύευται διασωληνωμένο στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Παίδων του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου (ΠΑΓΝΗ), το 3χρονο κοριτσάκι που μεταφέρθηκε αργά το βράδυ της Πέμπτης από τα Χανιά στο Ηράκλειο.

Το κοριτσάκι έφερε μώλωπες στο σώμα και τραύμα στο κεφάλι και για αυτό το λόγο ενημερώθηκε η Αστυνομία η οποία συνέλαβε τη μητέρα του παιδιού.

Παράλληλα, η Αστυνομία συνεχίζει τις έρευνες για να διαπιστωθεί κάτω από ποιες συνθήκες έγινε ο τραυματισμός του παιδιού ενώ αναζητά και άλλα εμπλεκόμενα πρόσωπα.

Κατά τη διάρκεια των ερευνών εντοπίστηκαν τρία μικρά παιδιά, 6 μηνών, 6 και 8 ετών, από το περιβάλλον της 3χρονης σε συνθήκες εγκατάλειψης και μεταφέρθηκαν σε ασφαλές περιβάλλον στο Νοσοκομείο Χανίων όπου κινητοποιήθηκαν γιατροί, νοσηλευτές, η Κοινωνική Υπηρεσία του Νοσοκομείου, το Χαμόγελο του Παιδιού – The Smile of the Child, το Τμήμα Ανηλίκων της Ασφάλειας και η Εισαγγελία Ανηλίκων Χανίων.