menu
17.2 C
Chania
Δευτέρα, 9 Φεβρουαρίου, 2026
Συνδρομές
ΑρχικήΕιδήσειςΔιεθνή
Διεθνή

Διάσκεψη για την Ασφάλεια

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
0

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο θα είναι επικεφαλής πολυμελούς αμερικανικής αντιπροσωπείας που θα παρευρεθεί στην Διάσκεψη για την Ασφάλεια του Μονάχου, ανακοίνωσε ο πρόεδρος της Διάσκεψης Βόλφγκανγκ Ισινγκερ κατά την διάρκεια συνέντευξης Τύπου τονίζοντας την σημασία των διατλαντικών σχέσεων παρά την υπάρχουσα «κρίση εμπιστοσύνης».

Οπως μετέδωσε στην αρχική του σελίδα το ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι θα ηγηθεί της ουκρανικής αντιπροσωπείας στην Διάσκεψη, οι εργασίες της οποίας ξεκινούν την Παρασκευή, λίγες ημέρες πριν από την τέταρτη επέτειο της έναρξης της ρωσικής επίθεσης κατά της Ουκρανίας.

Το περασμένο χρόνο, η αμερικανική παρουσία στιγματίστηκε από την εμφάνιση του αμερικανού αντιπροέδρου Τζέι Ντι Βανς, ο οποίος, επικεφαλής της αμερικανικής αντιπροσωπείας, είχε εξοργίσει τους ευρωπαίους ηγέτες και την ευρωπαϊκή κοινή γνώμη εξαπολύοντας πρωτοφανή επίθεση κατά της Ευρώπης φθάνοντας μέχρι να επικρίνει τους Ευρωπαίους για περιστολή της «ελευθερίας του λόγου» (!) και για την μεταναστευτική τους πολιτική.

Σε ερώτηση αν περιμένει παρόμοιες επιθέσεις από την αμερικανική πλευρά και φέτος, ο Βόλφγκανγ Ισινγκερ απάντησε αρνητικά.

«Εκκινώ εκ της αρχής, μέχρι αποδείξεως του εναντίου, ότι μπορούμε να αναμένουμε ότι ο υπουργός Εξωτερικών θα μιλήσει για την αμερικανική εξωτερική πολιτική και όχι για θέματα που δεν αφορούν τον τομέα των αρμοδιοτήτων του. Σε κάθε περίπτωση αυτό αναμένω», είπε ο πρόεδρος της Διάσκεψης.

Η ικανότητα της Ευρώπης να επιβληθεί και να μιλήσει με μία φωνή

Ενα από τα κύρια θέματα του φετινού Νταβός της Αμυνας θα είναι η πολιτική κατεδάφισης των διεθνών σχέσεων: «Η διεθνής τάξη έχει με κάποιον τρόπο θρυμματιστεί και αυτήν την στιγμή ορισμένα πράγματα έχουν καταστραφεί ή κινδυνεύουν να καταστραφούν».

«Η χώρα η οποία, περισσότερο από κάθε άλλη, διαμόρφωσε, υποστήριξε και υπερασπίσθηκε την διεθνή τάξη μετά το 1945, έφθασε στο συμπέρασμα, υπό την νέα της ηγεσία, ότι αυτή η τάξη δεν είναι προς το συμφέρον της», πρόσθεσε ο Βόλφγκανγκ Ισινγκερ.

Ο πρόεδρος της Διάσκεψης δήλωσε ότι δεκαπέντε αρχηγοί κρατών της Ευρωπαϊκής Ενωσης θα συμμετάσχουν στην φετινή διάσκεψη. Ο γερμανός καγκελάριος Φρίντιχ Μερτς θα ανοίξει τις εργασίες την Παρασκευή.

«Αυτήν την στιγμή, οι διατλαντικές σχέσεις βρίσκονται κατά την γνώμη μου σε σημαντικά κρίση εμπιστοσύνης και αξιοπιστίας… Για τον λόγο αυτόν είναι ιδιαίτερα ευχάριστο που η αμερικανική πλευρά δείχνει τόσο ζωηρό ενδιαφέρον για το Μόναχο», είπε ο Βόλφγκανγκ Ισινγκερ.

Ενα από τα βασικά θέματα της Διάσκεψης θα είναι η ικανότητα της Ευρώπης στο μέλλον να επιβληθεί μέσω των δικών της ικανοτήτων, μιλώντας με μία φωνή, είπε.

«Πρέπει να απομακρυνθούμε από αυτό το συνονθύλευμα κρατών-νάνων στην Ευρώπη που πιστεύουν ότι καθένας μπορεί να συνεχίσει όπως πριν. Αυτό δεν μπορεί να ισχύσει», είπε.

Ακολουθήστε τα Χανιώτικα Νέα στο Google News στο Facebook και στο Twitter.

Σχετικά άρθρα

Δημοφιλή άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Μικρές αγγελίες

aggelies

Βήμα στον αναγνώστη

Στείλτε μας φωτό και video ή κάντε μία καταγγελία

Συμπληρώστε τη φόρμα

Social media

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

Ταυτότητα

Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Έδρα: Καραϊσκάκη 49, Χανιά
ΑΦΜ: 094381209, ΔΟΥ: ΧΑΝΙΩΝ
Ιδιοκτησία:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Ιδρυτής - Μέτοχος:
Γιάννης Γαρεδάκης
Νόμιμος Εκπρόσωπος - Διαχειριστής
Εκδότης - Διευθυντής:
Παρασκευάς Περάκης
Διευθύντρια Σύνταξης:
Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
Δικαιούχος Domain name:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.

Copyright © 2014-2025 | “Χανιώτικα Νέα” is a registered trademark. All rights reserved

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων | Όροι Χρήσης | Χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης

Design: THE DESIGN BAR | Development: TRP

close

Ειδήσεις

Σχόλια

Συνεργασίες

Διαδρομές

Podcasts

Επιστολές

Χρήσιμα

Web tv

Μόνιμες στήλες

E-shop
Μικρές αγγελίες
Χανιώτικα νέα
Επικοινωνία
type museum