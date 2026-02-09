Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο θα είναι επικεφαλής πολυμελούς αμερικανικής αντιπροσωπείας που θα παρευρεθεί στην Διάσκεψη για την Ασφάλεια του Μονάχου, ανακοίνωσε ο πρόεδρος της Διάσκεψης Βόλφγκανγκ Ισινγκερ κατά την διάρκεια συνέντευξης Τύπου τονίζοντας την σημασία των διατλαντικών σχέσεων παρά την υπάρχουσα «κρίση εμπιστοσύνης».

Οπως μετέδωσε στην αρχική του σελίδα το ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι θα ηγηθεί της ουκρανικής αντιπροσωπείας στην Διάσκεψη, οι εργασίες της οποίας ξεκινούν την Παρασκευή, λίγες ημέρες πριν από την τέταρτη επέτειο της έναρξης της ρωσικής επίθεσης κατά της Ουκρανίας.

Το περασμένο χρόνο, η αμερικανική παρουσία στιγματίστηκε από την εμφάνιση του αμερικανού αντιπροέδρου Τζέι Ντι Βανς, ο οποίος, επικεφαλής της αμερικανικής αντιπροσωπείας, είχε εξοργίσει τους ευρωπαίους ηγέτες και την ευρωπαϊκή κοινή γνώμη εξαπολύοντας πρωτοφανή επίθεση κατά της Ευρώπης φθάνοντας μέχρι να επικρίνει τους Ευρωπαίους για περιστολή της «ελευθερίας του λόγου» (!) και για την μεταναστευτική τους πολιτική.

Σε ερώτηση αν περιμένει παρόμοιες επιθέσεις από την αμερικανική πλευρά και φέτος, ο Βόλφγκανγ Ισινγκερ απάντησε αρνητικά.

«Εκκινώ εκ της αρχής, μέχρι αποδείξεως του εναντίου, ότι μπορούμε να αναμένουμε ότι ο υπουργός Εξωτερικών θα μιλήσει για την αμερικανική εξωτερική πολιτική και όχι για θέματα που δεν αφορούν τον τομέα των αρμοδιοτήτων του. Σε κάθε περίπτωση αυτό αναμένω», είπε ο πρόεδρος της Διάσκεψης.

Η ικανότητα της Ευρώπης να επιβληθεί και να μιλήσει με μία φωνή

Ενα από τα κύρια θέματα του φετινού Νταβός της Αμυνας θα είναι η πολιτική κατεδάφισης των διεθνών σχέσεων: «Η διεθνής τάξη έχει με κάποιον τρόπο θρυμματιστεί και αυτήν την στιγμή ορισμένα πράγματα έχουν καταστραφεί ή κινδυνεύουν να καταστραφούν».

«Η χώρα η οποία, περισσότερο από κάθε άλλη, διαμόρφωσε, υποστήριξε και υπερασπίσθηκε την διεθνή τάξη μετά το 1945, έφθασε στο συμπέρασμα, υπό την νέα της ηγεσία, ότι αυτή η τάξη δεν είναι προς το συμφέρον της», πρόσθεσε ο Βόλφγκανγκ Ισινγκερ.

Ο πρόεδρος της Διάσκεψης δήλωσε ότι δεκαπέντε αρχηγοί κρατών της Ευρωπαϊκής Ενωσης θα συμμετάσχουν στην φετινή διάσκεψη. Ο γερμανός καγκελάριος Φρίντιχ Μερτς θα ανοίξει τις εργασίες την Παρασκευή.

«Αυτήν την στιγμή, οι διατλαντικές σχέσεις βρίσκονται κατά την γνώμη μου σε σημαντικά κρίση εμπιστοσύνης και αξιοπιστίας… Για τον λόγο αυτόν είναι ιδιαίτερα ευχάριστο που η αμερικανική πλευρά δείχνει τόσο ζωηρό ενδιαφέρον για το Μόναχο», είπε ο Βόλφγκανγκ Ισινγκερ.

Ενα από τα βασικά θέματα της Διάσκεψης θα είναι η ικανότητα της Ευρώπης στο μέλλον να επιβληθεί μέσω των δικών της ικανοτήτων, μιλώντας με μία φωνή, είπε.

«Πρέπει να απομακρυνθούμε από αυτό το συνονθύλευμα κρατών-νάνων στην Ευρώπη που πιστεύουν ότι καθένας μπορεί να συνεχίσει όπως πριν. Αυτό δεν μπορεί να ισχύσει», είπε.