menu
22 C
Chania
Δευτέρα, 20 Οκτωβρίου, 2025
Συνδρομές
ΑρχικήΕιδήσειςΔιεθνή
Διεθνή

Διαψεύδει η Μεγάλη του Γένους Σχολή τις αναφορές περί «παύσης λειτουργίας» της

ΑΠΕ-ΜΠΕ
ΑΠΕ-ΜΠΕ
0

Η Πατριαρχική Μεγάλη του Γένους Σχολή με ανακοίνωσή της διαψεύδει ως ανακριβή τα δημοσιεύματα, που εσφαλμένα κάνουν λόγο για κλείσιμο της σχολής, από ορισμένα μέσα ενημέρωσης τα οποία επιλέγουν να παρουσιάζουν το θέμα της προσωρινής μεταστέγασής της «με υπερβολές ή ανακρίβειες, επιχειρώντας ενδεχομένως την εκμετάλλευση ενός καθαρά τεχνικού ζητήματος».

«Οποιαδήποτε αναφορά περί “λουκέτου”, “εκκένωσης” ή “παύσης λειτουργίας” δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα» σημειώνεται στην ανακοίνωση της διεύθυνσης της Μεγάλης του Γένους Σχολής, η οποία «συνεχίζει απρόσκοπτα τη λειτουργία της, πιστή στην αποστολή και την ιστορική της κληρονομιά».

«Η Μεγάλη του Γένους Σχολή ουδέποτε επεδίωξε, ούτε επιτρέπει να χρησιμοποιείται το όνομά της για άλλους σκοπούς» υπογραμμίζεται, μεταξύ άλλων, στην ανακοίνωση.

Στην ανακοίνωση τονίζεται ακόμη ότι «η προσωρινή μεταστέγαση αποτελεί ένδειξη ευθύνης και σεβασμού προς τους μαθητές και τους λειτουργούς της και όχι διακοπή της εκπαιδευτικής διαδικασίας».

Τα δημοσιεύματα στα οποία αναφέρεται η διεύθυνση της Μεγάλης του Γένους Σχολής είδαν το φως της δημοσιότητας μετά τη γνωστοποίηση, τον περασμένο μήνα, ότι το ιστορικό αυτό εκπαιδευτικό ίδρυμα, με αδιάλειπτη προσφορά 571 ετών στην ελληνική Παιδεία, θα μετεγκατασταθεί προσωρινά, επειδή το κτήριο του 19ου αιώνα στο οποίο στεγάζεται στο Φανάρι, πρέπει να γίνουν έργα ενίσχυσης της στατικότητάς του, έναντι ενός σεισμού που ενδεχομένως θα πλήξει την Κωνσταντινούπολη.

Αναλυτικά, στην ανακοίνωση που δόθηκε στη δημοσιότητα από τη διεύθυνση της Σχολής σημειώνεται:

«Με αφορμή τα πρόσφατα δημοσιεύματα που είδαν το φως της δημοσιότητας και τα οποία παρουσιάζουν με ανακρίβεια, σε ορισμένες περιπτώσεις δε και εσφαλμένα, την κατάσταση της Πατριαρχικής Μεγάλης του Γένους Σχολής, κρίνουμε σκόπιμο να παρέχουμε υπεύθυνη και ουσιαστική ενημέρωση προς την Ομογένεια, τους αποφοίτους και όλους όσοι ενδιαφέρονται για το ιστορικό αυτό Ίδρυμα.

»Η Σχολή, υπό την επίβλεψη και με την οικονομική ενίσχυση του υπουργείου Παιδείας της Τουρκίας, προέβη σε μελέτες σχετικά με τη στατικότητα του ιστορικού κτιρίου της. Το πόρισμα των μελετών κατέδειξε την ανάγκη ενίσχυσης της στατικότητας, ώστε να διασφαλιστεί η απόλυτη ασφάλεια των μαθητών, των εκπαιδευτικών και του προσωπικού. Οι απαιτούμενες εργασίες, λόγω της φύσης τους, δεν μπορούν να εκτελεστούν κατά τη διάρκεια της κανονικής λειτουργίας του Σχολείου. Για το λόγο αυτό, έχει κριθεί απαραίτητη η προσωρινή μεταστέγαση σε κτίριο που πληροί πλήρως τις σύγχρονες προδιαγραφές αντισεισμικότητας και καταλληλότητας.

»Επισημαίνεται ότι οποιαδήποτε αναφορά περί “λουκέτου’, “εκκένωσης” ή “παύσης λειτουργίας” δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Η Σχολή συνεχίζει απρόσκοπτα τη λειτουργία της, πιστή στην αποστολή και την ιστορική της κληρονομιά. Η προσωρινή μεταστέγαση αποτελεί ένδειξη ευθύνης και σεβασμού προς τους μαθητές και τους λειτουργούς της και όχι διακοπή της εκπαιδευτικής διαδικασίας.

»Με λύπη διαπιστώνουμε ότι ορισμένα μέσα ενημέρωσης επιλέγουν να παρουσιάζουν το θέμα με υπερβολές ή ανακρίβειες, επιχειρώντας ενδεχομένως την εκμετάλλευση ενός καθαρά τεχνικού ζητήματος. Η Μεγάλη του Γένους Σχολή ουδέποτε επεδίωξε, ούτε επιτρέπει να χρησιμοποιείται το όνομά της για άλλους σκοπούς.

»Υπενθυμίζεται ότι η μοναδική έγκυρη πηγή πληροφόρησης σχετικά με θέματα της Σχολής είναι η Διεύθυνση και η Σχολική Εφορεία. Οποιαδήποτε άλλη πληροφορία ενδέχεται να μην ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα με αποτέλεσμα να πληγεί το κύρος και η ιστορική αποστολή του Ιδρύματος.

»Η Πατριαρχική Μεγάλη του Γένους Σχολή, με ιστορία πέντε και πλέον αιώνων, συνεχίζει αδιάκοπα το έργο της παιδείας και του πολιτισμού, πιστή στις παραδόσεις της και σεβόμενη τις θεσμικές αρχές στις οποίες υπάγεται. Με τη στήριξη της Ομογένειας και όλων όσοι σέβονται την ιστορική της διαδρομή, θα εξέλθει και από αυτή τη δοκιμασία ισχυρότερη και ασφαλέστερη».

Το εντυπωσιακό κτήριο από κόκκινο τούβλο της Πατριαρχικής Μεγάλης του Γένους Σχολή, που δεσπόζει πάνω από τον Κεράτιο Κόλπο, κατασκευάστηκε στη διετία 1881-1883 σε μία έκταση που παλαιότερα ανήκε στον Δημήτριο Καντεμίρ σε σχέδια του αρχιτέκτονα Κωνσταντίνου Δημάδη. Είναι το αρχαιότερο σε λειτουργία ελληνικό εκπαιδευτικό ίδρυμα. Ιδρύθηκε μετά την Άλωση της Κωνσταντινούπολης, από τον Πατριάρχη Γεννάδιο Σχολάριο το 1454, ως συνέχεια της Οικουμενικής Πατριαρχικής Σχολής που ιδρύθηκε τον 4ο αιώνα από τον Μεγάλο Κωνσταντίνο.

Ακολουθήστε τα Χανιώτικα Νέα στο Google News στο Facebook και στο Twitter.

Σχετικά άρθρα

Δημοφιλή άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Μικρές αγγελίες

aggelies

Βήμα στον αναγνώστη

Στείλτε μας φωτό και video ή κάντε μία καταγγελία

Συμπληρώστε τη φόρμα

Social media

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

Ταυτότητα

Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Έδρα: Καραϊσκάκη 49, Χανιά
ΑΦΜ: 094381209, ΔΟΥ: ΧΑΝΙΩΝ
Ιδιοκτησία:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Ιδρυτής - Μέτοχος:
Γιάννης Γαρεδάκης
Νόμιμος Εκπρόσωπος - Διαχειριστής
Εκδότης - Διευθυντής:
Παρασκευάς Περάκης
Διευθύντρια Σύνταξης:
Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
Δικαιούχος Domain name:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.

Copyright © 2014-2025 | “Χανιώτικα Νέα” is a registered trademark. All rights reserved

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων | Όροι Χρήσης | Χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης

Design: THE DESIGN BAR | Development: TRP

close

Ειδήσεις

Σχόλια

Συνεργασίες

Διαδρομές

Podcasts

Επιστολές

Χρήσιμα

Web tv

Μόνιμες στήλες

E-shop
Μικρές αγγελίες
Χανιώτικα νέα
Επικοινωνία
type museum