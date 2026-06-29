menu
28.3 C
Chania
Δευτέρα, 29 Ιουνίου, 2026
Συνδρομές
ΑρχικήΕιδήσειςΕλλάδα
Ελλάδα

Διαπραγματεύσεις για τη συγκράτηση των τιμών στα σούπερ μάρκετ

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
0

Κορυφώνονται οι διαπραγματεύσεις κυβέρνησης και αγοράς για τη συγκράτηση των τιμών στα σούπερ μάρκετ, καθώς σε 24 ώρες λήγει το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους.

Οπως μετέδωσε η ΕΡΤ, ο πρωθυπουργός στις 12 το μεσημέρι θα προεδρεύσει σε κλειστή σύσκεψη, με τη συμμετοχή της ηγεσίας του υπουργείου Ανάπτυξης και εκπροσώπων της εφοδιαστικής αλυσίδας.

Στόχος αυτής της σύσκεψης είναι να εξεταστούν εναλλακτικά σενάρια για να παραμείνουν όσο το δυνατόν χαμηλότερα οι τιμές σε βασικά είδη διαβίωσης και μετά την λήξη του πλαφόν.

Στη σύσκεψη που θα συμμετέχει και η διοικήτρια της Ανεξάρτητης Αρχής Ελέγχου Αγοράς, κ. Δέσποινα Τσαγκάρη, θα δοθεί μια λίστα με τις κατηγορίες των προϊόντων βάσει της οποίας η εφοδιαστική αλυσίδα θα πρέπει να μειώσει τις τιμές.

Οι μειώσεις αυτές θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 5% – 6% και το ποσοστό αυτό θα διαμορφώνεται ανάλογα με το προϊόν, δηλαδή μπορεί να δούμε ακόμη και μεγαλύτερα ποσοστά μειώσεων και θα αφορούν περίπου 40 κατηγορίες προϊόντων, όπως τρόφιμα – μεταξύ των οποίων και το νωπό κρέας και τα φρέσκα φρούτα και λαχανικά και τα προϊόντα που τροφοδοτούν τον πληθωρισμό των τροφίμων, – αλλά και καθαριστικά, απορρυπαντικά και είδη προσωπικής υγιεινής.

Στόχος είναι οι μειωμένες τιμές να εφαρμοστούν από την 1η Σεπτεμβρίου και να διαρκέσουν τουλάχιστον 4 μήνες, δηλαδή μέχρι το τέλος του έτους, στις 31 Δεκεμβρίου.

Εφόσον υπάρξει συμφωνία μεταξύ κυβέρνησης και εκπροσώπων της αγοράς θα αναζητηθεί και λύση για το μεταβατικό διάστημα, δηλαδή το δίμηνο Ιουλίου και Αυγούστου, με τις δύο εναλλακτικές να είναι είτε η παράταση του πλαφόν και ακόμη δύο μήνες μέχρι το τέλος Αυγούστου, είτε το νέο πλαίσιο να τεθεί απ΄ ευθείας σε εφαρμογή από τον ερχόμενο Σεπτέμβριο, με τη δέσμευση όμως της εφοδιαστικής αλυσίδας ότι το δίμηνο αυτό δεν θα αυξηθούν οι τιμές.

Ακολουθήστε τα Χανιώτικα Νέα στο Google News στο Facebook και στο Twitter.

Σχετικά άρθρα

Δημοφιλή άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Μικρές αγγελίες

aggelies

Βήμα στον αναγνώστη

Στείλτε μας φωτό και video ή κάντε μία καταγγελία

Συμπληρώστε τη φόρμα

Social media

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

Ταυτότητα

Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Έδρα: Καραϊσκάκη 49, Χανιά
ΑΦΜ: 094381209, ΔΟΥ: ΧΑΝΙΩΝ
Ιδιοκτησία:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Ιδρυτής - Μέτοχος:
Γιάννης Γαρεδάκης
Νόμιμος Εκπρόσωπος - Διαχειριστής
Εκδότης - Διευθυντής:
Παρασκευάς Περάκης
Διευθύντρια Σύνταξης:
Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
Δικαιούχος Domain name:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.

Copyright © 2014-2025 | “Χανιώτικα Νέα” is a registered trademark. All rights reserved

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων | Όροι Χρήσης | Χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης

Design: THE DESIGN BAR | Development: TRP

close

Ειδήσεις

Σχόλια

Συνεργασίες

Διαδρομές

Podcasts

Επιστολές

Χρήσιμα

Web tv

Μόνιμες στήλες

E-shop
Μικρές αγγελίες
Χανιώτικα νέα
Επικοινωνία
Hania International
type museum