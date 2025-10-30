Διαμαρτύρονται οι μηχανικοί και στα Χανιά για υποστελέχωση – μισθούς

Συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από το κτήριο της Π.Ε. Χανίων πραγματοποίησαν το μεσημέρι της Πέμπτης οι μηχανικοί του δημοσίου.

Οι μηχανικοί έκαναν λόγο για τεράστιες ελλείψεις προσωπικού και πως την τελευταία 15ετία από τους μηχανικούς που έχουν προσληφθεί, οι μισοί έχουν παραιτηθεί και έχουν αυξηθεί σημαντικά οι συνταξιοδοτήσεις με αποτέλεσμα να προκαλούνται σοβαρά προβλήματα στη λειτουργία της υπηρεσίας. Τονίσθηκε επίσης πως ένας μηχανικός που διορίζεται λαμβάνει μισθό 886 ευρώ που δεν αρκεί για να καλύψει τα έξοδα της καθημερινότητας.

ΑΙΤΗΜΑΤΑ

Η Αλήθεια σε 10 Αριθμούς για τους Μηχανικούς του Δημοσίου

Κλαδική Απεργία-Αποχή από Δευτέρα 27/10/2025 έως και Παρασκευή 31/10/2025

1. 30% προσωπικό

Από το 2010 μέχρι σήμερα, οι τεχνικές υπηρεσίες του Δημοσίου έχουν χάσει πάνω από το 30% των μηχανικών τους

2. 50% στελέχωση

Πολλές Διευθύνσεις Υποδομών και Πολεοδομίες λειτουργούν με μόλις το 50% του απαιτούμενου προσωπικού.

3. Οι μηχανικοί σε δεκάδες Δήμους Νησιωτικοί και ορεινοί Δήμοι δεν έχουν κανέναν διπλωματούχο μηχανικό, ούτε για ελέγχους, ούτε για επίβλεψη έργων.

4. 1.050 € καθαρά μισθός εισόδου

Νέος μηχανικός ΠΕ στο Δημόσιο: 886€ και 1.050 € καθαρά μετά την αναγνώριση του μεταπτυχιακού του τίτλου, με πτυχίο 5ετούς φοίτησης και υψηλή ευθύνη.

5 .1.400-1.500 € μετά από 20 χρόνια

Αυτός είναι ο καθαρός μισθός έμπειρου μηχανικού με δύο δεκαετίες προϋπηρεσίας.

6. 290 € επίδομα ευθύνης

Για Προϊστάμενο Διεύθυνσης που έχει την υπογραφή σε έργα εκατομμυρίων ευρώ.

7. >20 δισ. € δημόσια έργα σε εξέλιξη

Η τεχνική ευθύνη αυτών των έργων βαραίνει υποστελεχωμένες δημόσιες υπηρεσίες.

8. Η Καθυστέρηση έργων έως 40% και στην υπηρέτηση των καθηκόντων

Έλλειψη προσωπικού – καθυστερήσεις σε έργα υποδομών, ενεργειακής μετάβασης, αντιπλημμυρικής προστασίας,

ελέγχων οικοδομικών αδειών και αιτημάτων των πολιτών,

9. Αύξηση αναθέσεων χωρίς έλεγχο

Η αποδυνάμωση των τεχνικών υπηρεσιών οδηγεί σε περισσότερες απευθείας αναθέσεις και λιγότερα τεχνικό έλεγχο.

10. Ευρωπαϊκή ανισότητα

Ο Έλληνας δημόσιος μηχανικός αμείβεται 40% χαμηλότερα από τον μέσο Ευρωπαίο συνάδελφό του, με πολλαπλάσια ευθύνη.

Τα αιτήματα της ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ

Επαναφορά ειδικού μισθολογίου μηχανικών Δημοσίου.

Επίδομα ευθύνης και έργου ανάλογο των καθηκόντων,

Ενίσχυση τεχνικών υπηρεσιών με νέες προσλήψεις

Θεσμική αναγνώριση του ρόλου των μηχανικών στη διαφάνεια και την ασφάλεια των έργων.

Η υποτίμηση των μηχανικών του Δημοσίου δεν είναι μόνο αδικία – είναι απειλή για την προστασία του περιβάλλοντος, της δημόσιας ασφάλειας και την ποιότητα των έργων.