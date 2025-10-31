menu
20.7 C
Chania
Παρασκευή, 31 Οκτωβρίου, 2025
Διαμαρτυρία για το κλείσιμο των ΕΛΤΑ στις Βρύσες

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
Την έντονη ανησυχία και διαμαρτυρία του για το κλείσιμο του Ταχυδρομείου στις Βρύσες Αποκορώνου, μιας υπηρεσίας που επί δεκαετίες εξυπηρετούσε χιλιάδες κατοίκους και επαγγελματίες της περιοχής όπως επισημαίνεται, εκφράζει ο Σύλλογος Καταστηματαρχών & Επιχειρήσεων Καλυβών.

Όπως αναφέρει αναλυτικά σε σχετική ανακοίνωση:

«Η απόφαση αυτή αποτελεί ένα ακόμη πλήγμα για τον Αποκόρωνα, καθώς στερεί από τους πολίτες μια βασική δημόσια υπηρεσία και επιβαρύνει σημαντικά την καθημερινότητα επιχειρήσεων, ηλικιωμένων, οικογενειών αλλά και ατόμων που εξαρτώνται από τις ταχυδρομικές υπηρεσίες που τους προσφέρονται για λογαριασμούς, αλληλογραφία, πληρωμές συντάξεων & επιδομάτων καθώς και επαγγελματικές συναλλαγές.

Η λειτουργία του ταχυδρομείου στις Βρύσες δεν αφορά μόνο έναν οικισμό, αλλά ολόκληρη την περιοχή, καθώς αποτελούσε κομβικό σημείο εξυπηρέτησης για όλους τους κατοίκους του Δήμου Αποκορώνου.

Το κλείσιμό του θα οδηγήσει αναπόφευκτα σε περαιτέρω υποβάθμιση της υπαίθρου και θα εντείνει την απομάκρυνση βασικών υπηρεσιών από τις τοπικές κοινότητες.

Έτσι λοιπόν, ο Σύλλογος καλεί τη Διοίκηση των ΕΛΤΑ να αναθεωρήσει την απόφασή της και να εξασφαλίσει τη συνέχιση της λειτουργίας του ταχυδρομείου στις Βρύσες Αποκορώνου, επίσης, ζητά από τους φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, τους βουλευτές του νομού και όλους τους πολίτες να στηρίξουν το δίκαιο αυτό αίτημα και τέλος, υπογραμμίζει ότι η πρόσβαση σε βασικές δημόσιες υπηρεσίες είναι θεμελιώδες δικαίωμα και προϋπόθεση για τη βιώσιμη ανάπτυξη και κοινωνική συνοχή του Αποκόρωνα.

Η τοπική κοινωνία έχει ανάγκη από στήριξη και ενίσχυση, όχι από απομάκρυνση υπηρεσιών που εξυπηρετούν καθημερινά τον πολίτη».

