Διαμαρτυρία διανομέων στα Χανιά: Ζητούν καλύτερες συνθήκες εργασίας

Επιχειρησιακες συμβάσεις εργασίας , σταθερές αμοιβές και με μια σειρά αλλά αιτήματα οι εργαζόμενοι διανομείς της efood στα Χανιά πραγματοποίησαν διαμαρτυρία το πρωί της Πέμπτης.

Οι διανομείς ζητάνε την ικανοποίηση των αιτημάτων τους και καταγγέλουν τη συνεχή εργασιακή τους υποβάθμιση.