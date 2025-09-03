menu
Διάλογοι εγκληματικής οργάνωσης: Έτσι πήγαν να επηρεάσουν δικαστές

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
0

Προσπάθεια επηρεασμού δικαστικών λειτουργών προκειμένου να έχει ευνοϊκή μεταχείριση τότε προφυλακισμένος και σήμερα καταδικασμένος για εκβιασμούς αξιωματικός της Αστυνομίας, καταγράφεται στη δικογραφία για την εγκληματική συμμορία που εξαρθρώθηκε στα Χανιά.

Σε συνέχεια των διαλόγων που φέρνουν τα “Χανιώτικα νέα” στη δημοσιότητα, παρουσιάζεται  ένας εκ των δύο επιχειρηματιών – ξενοδόχων που καταγράφεται από τον «κοριό» της Αστυνομίας να συνομιλεί με τον προφυλακισμένο τότε αξιωματικό, ο οποίος διέθετε κινητό τηλέφωνο μέσα στη φυλακή. Κατά τη διάρκεια της συνομιλίας, ο κατηγορούμενος επιχειρηματίας ενημερώνει τον αστυνομικό ότι συνομίλησε με δύο ανώτερες δικαστικούς λειτουργούς, μη κατονομαζόμενες, σχετικά με την εξέλιξη της υπόθεσης και την υποβολή ένδικων μέσων.

Σύμφωνα με τον επιχειρηματία, οι συγκεκριμένες δικαστικοί τυγχάνουν άτομα του περιβάλλοντός του, ενώ η μία ζήτησε να ασκηθεί έφεση από συγκεκριμένο δικηγόρο του Δ.Σ. Χανίων (ο οποίος κατονομάζεται), έτσι ώστε με την κατάλληλη σύνθεση της έδρας, την οποία η ίδια θα συγκροτούσε, να καταστεί εφικτή η μείωση της ποινής κατά 4-5 έτη. Με αυτό τον τρόπο, μέσω ευεργετικών διατάξεων, θα ήταν δυνατή η άμεση αποφυλάκιση του αξιωματικού.

Ο αξιωματικός επιβεβαιώνει στον επιχειρηματία ότι έχει διορίσει τον συγκεκριμένο δικηγόρο ως συνήγορο υπεράσπισης και ότι έχει ήδη καταθέσει έφεση κατά της πρωτόδικης καταδικαστικής απόφασης. Στη συνέχεια, ζητά από τον επιχειρηματία να απειλήσει τη δικαστικό στη μελλοντική τους συνάντηση, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Θα της πεις χαιρετίσματα από μένα». Ο επιχειρηματίας, ωστόσο, τον συμβουλεύει να αποφύγει τις απειλές, καθώς η συγκυρία δεν τον ευνοεί.

Στο τέλος της συνομιλίας, ο επιχειρηματίας αναφέρει ότι θα έρθει σε προσωπική επικοινωνία με τη δικαστική λειτουργό για να διευθετήσει το ζήτημα.

Απόσπασμα συνομιλίας

  • Κατηγορούμενος επιχειρηματίας: Εγώ σου λέω τώρα το εξής. Επειδή μίλησα με τη συγκεκριμένη που ξέρουμε και η άλλη που είναι των Εφετών, η προεδρίνα μου ζήτησε μια χάρη και της την έφτιαξα… Και η άλλη ας πούμε μπορεί να γίνει, να κάνεις την έφεση.

  • Αξιωματικός αστυνομίας: Να μου κανονίσει να πάω σε καλή έδρα να της πεις. Στα ίσια. Αυτό είναι.

  • Κατηγορούμενος επιχειρηματίας: Ναι, αυτό θα σου πω, να κάνεις μια έφεση.

  • Αξιωματικός αστυνομίας: Την έκανα.

  • Κατηγορούμενος επιχειρηματίας: Άλλα πρέπει να κάνεις με κάποιο συγκεκριμένο άνθρωπο.

  • Αξιωματικός αστυνομίας: Την έκανα, την έκανα.

  • Κατηγορούμενος επιχειρηματίας: Με το … μου είπε να σου πω. Εσύ με ποιον την έκανες;

  • Αξιωματικός αστυνομίας: Με το …

  • Κατηγορούμενος επιχειρηματίας: Εντάξει, εκεί θα μείνεις. Έφεση λοιπόν, γιατί αν σου κόψουνε τέσσερα-πέντε χρόνια, βγαίνεις κατευθείαν.

  • Αξιωματικός αστυνομίας: Ναι, ναι.

  • Κατηγορούμενος επιχειρηματίας: Τίποτα άλλο, υπομονή.

  • Αξιωματικός αστυνομίας: Το … έχω και θα βάλω και κανένα άλλο, θα δούμε τώρα.

  • Κατηγορούμενος επιχειρηματίας: Ναι.

  • Αξιωματικός αστυνομίας: Πες της να μου κανονίσει την έδρα και να τελειώνουμε.

  • Κατηγορούμενος επιχειρηματίας: Ναι, θα μιλήσω εγώ μαζί της.

  • Αξιωματικός αστυνομίας: Πάρ’ την και πες της χαιρετίσματα από μένα.

  • Κατηγορούμενος επιχειρηματίας: Άσ’ την, θα την φτιάξω εγώ.

  • Αξιωματικός αστυνομίας: Όχι, θα της πεις χαιρετίσματα από μένα.

  • Κατηγορούμενος επιχειρηματίας: Δεν χρειάζονται αγριάδες τώρα.

  • Αξιωματικός αστυνομίας: Όχι αγριάδες, μόνο χαιρετίσματα από μένα.

Το απόγευμα της ίδιας ημέρας, ο επιχειρηματίας επικοινωνεί εκ νέου με τον αστυνομικό, ενημερώνοντάς τον ότι συνάντησε την ανώτερη δικαστική λειτουργό. Σύμφωνα με τα λεγόμενά του, η δικαστικός τον συμβούλεψε να καταθέσει αίτηση αναστολής της ποινής έως την εκδίκαση της υπόθεσης σε δεύτερο βαθμό, ώστε να καταστεί εφικτή η αποφυλάκισή του υπό όρους. Η ίδια φέρεται να διαβεβαίωσε ότι θα κάνει ό,τι μπορεί για να διευκολύνει την εξέλιξη.

Δεύτερη συνομιλία

  • Κατηγορούμενος επιχειρηματίας: Επήγα και βρήκα την άλλη.

  • Αξιωματικός αστυνομίας: Ναι.

  • Κατηγορούμενος επιχειρηματίας: Και μου είπε, πες του να κάνει αυτό που είπα, που σου πε ο γιος σου.

  • Αξιωματικός αστυνομίας: Δεν κατάλαβα τι πράμα.

  • Κατηγορούμενος επιχειρηματίας: Να κάνεις μια αναστολή… αποφυλάκισης.

  • Αξιωματικός αστυνομίας: Ναι ρε φίλε, αλλά πρέπει να περάσει ένα διάστημα.

  • Κατηγορούμενος επιχειρηματίας: Όχι, μπορείς να το κάνεις μου πε.

  • Αξιωματικός αστυνομίας: Να.

  • Κατηγορούμενος επιχειρηματίας: Κατάλαβες; Να δηλώσεις με τον δικηγόρο σου ότι είσαι εδώ, να σου βάλουν περιοριστικούς όρους μέχρι να γίνει η αναστολή.

  • Αξιωματικός αστυνομίας: Ναι.

  • Κατηγορούμενος επιχειρηματίας: Μου είπε ότι το μόνο καλύτερο που υπάρχει αυτή τη στιγμή είναι αυτό.

  • Αξιωματικός αστυνομίας: Καλά, θα την πάρω και εγώ τηλέφωνο. Το έχω το νούμερο.

Συμπερασματικά, ο επιχειρηματίας ισχυρίστηκε ότι μπορούσε να ασκήσει αθέμιτη επιρροή, λειτουργώντας ως «μεσάζων» σε δικαστικούς λειτουργούς, ώστε να υπάρξει ευνοϊκή εφετειακή απόφαση υπέρ του αξιωματικού.

