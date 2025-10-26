menu
Διάλεξη του Προέδρου της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής Ισίδωρου Κούβελου στο Πανεπιστήμιο της Νότιας Καλιφόρνιας (USC)

ΑΠΕ-ΜΠΕ
ΑΠΕ-ΜΠΕ
Στο πλαίσιο του ταξιδιού της ηγεσίας της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής στο Λος Άντζελες, πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 24 Οκτωβρίου 2025 διάλεξη του Προέδρου της ΕΟΕ κ. Ισίδωρου Κούβελου στο Πανεπιστήμιο της Νότιας Καλιφόρνιας (USC), με θέμα: «Από τον Ολυμπισμό στην εποχή του Κουμπερτέν στα σύγχρονα ζητήματα του Ολυμπιακού Κινήματος».

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση της Επιτροπής «η εκδήλωση εντάχθηκε στη σειρά “Olympic Ideals”, η οποία συνδιοργανώθηκε από το USC Center on Public Diplomacy και το Γενικό Προξενείο της Ελλάδος στο Λος Άντζελες, στο πλαίσιο της πορείας προς τους Ολυμπιακούς και Παραολυμπιακούς Αγώνες του Los Angeles 2028 .

Κατά τη διάρκεια της αποστολής, στην οποία μετέχουν ο Πρόεδρος της ΕΟΕ, Ισίδωρος Κούβελος, ο Γενικός Γραμματέας, Στέφανος Χάνδακας, ο Αρχηγός Αποστολής για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λος Άντζελες, Πέτρος Συναδινός, και η υπεύθυνη του Γραφείου Προέδρου, Αλεξάνδρα Καραΐσκου, το πρόγραμμα περιλαμβάνει συναντήσεις και συνεντεύξεις με τον Πρόεδρο της Οργανωτικής Επιτροπής των Αγώνων Los Angeles 28, με εκπροσώπους της ελληνικής ομογένειας, καθώς και με παράγοντες του επιχειρηματικού και ακαδημαϊκού κόσμου, μεταξύ των οποίων και ο Πρόεδρος των Los Angeles Times.

Ιδιαίτερη θέση στο πρόγραμμα των επαφών κατέχει η πρωτοβουλία για τη δημιουργία του Ελληνικού Ολυμπιακού Σπιτιού στο Λος Άντζελες, το οποίο θα λειτουργήσει ως κόμβος πολιτιστικής και αθλητικής προβολής της Ελλάδας κατά τη διάρκεια των Ολυμπιακών Αγώνων του 2028. Το Ελληνικό Ολυμπιακό Σπίτι θα αποτελέσει χώρο συνάντησης, προβολής και φιλοξενίας επισκεπτών, χορηγών και εκπροσώπων της ελληνικής ομογένειας, προβάλλοντας παράλληλα τις αξίες του Ολυμπισμού και την αδιάλειπτη συμβολή της Ελλάδας στο Ολυμπιακό Ιδεώδες.

Η επίσκεψη της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής στο Λος Άντζελες έχει στόχο την ενίσχυση των σχέσεων συνεργασίας με την Οργανωτική Επιτροπή των Αγώνων, την προετοιμασία της ελληνικής αποστολής καθώς και την προώθηση των Ολυμπιακών Ιδεωδών και της ελληνικής παρουσίας στο διεθνές Ολυμπιακό Κίνημα»

