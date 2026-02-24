Διάλεξη του Μιχάλη Σφακιανάκη με θέμα «Η μητριαρχία στην αρχαία ελληνική τραγωδία»

Η Ένωση Φιλολόγων Ν. Ηρακλείου σας προσκαλεί στην διάλεξη που διοργανώνει με θέμα «Η μητριαρχία στην αρχαία ελληνική τραγωδία» και ομιλητή τον διακεκριμένο δικηγόρο και συγγραφέα Μιχάλη Σφακιανάκη, την Τετάρτη 25 Φεβρουαρίου 2026 και ώρα 7μμ στην Πειραματική Σκηνή του Πολιτιστικού Συνεδριακού Κέντρου Ηρακλείου (ΠΣΚΗ, Ν. Πλαστήρα 49).

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση «ο Μιχάλης Σφακιανάκης, δικηγόρος και συγγραφέας, με πολυσχιδή δράση, μας τιμά με την παρουσία του εγκαινιάζοντας ένα κύκλο διαλέξεων και κυρίως ανταλλαγής απόψεων μεταξύ φιλολόγων και άλλων επιστημόνων. Έχει καταγωγή από τη Μεσαρά, (Τυμπάκι) στοιχείο που έχει καθορίσει τον βίο του. Είναι κάτοχος μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών του εξωτερικού (Γαλλία), μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Ηρακλείου (ΔΣΗ) και για πολλά χρόνια εκλεγμένος στο ΔΣ του ΔΣΗ, με παράλληλη πλούσια κοινωνική και πολιτική δράση. Είναι αναγνωρισμένος συγγραφέας με πιο γνωστό έργο του το σατιρικό δράμα «Τάλως» γραμμένο στην κρητική διάλεκτο, και άλλα που περιμένουν να εκδοθούν. Ο ίδιος είναι ένας εξαιρετικός ερμηνευτής-ηθοποιός. Μερικές από τις παραστάσεις που πρωταγωνίστησε ήταν ο «Πλούτος» του Αριστοφάνη σε κείμενο δικής του απόδοσης στην κρητική διάλεκτο, το δικό του σατυρικό δράμα ο «Τάλως», τα οποία ανέβηκαν στο «σανίδι» από τον Δικηγορικό Σύλλογο Ηρακλείου τα καλοκαίρια του 2009, 2013 και 2023, κα.

Είναι ένας χαρισματικός ομιλητής, που θα μας μεταφέρει στο μαγικό κόσμο του αρχαίου δράματος με μια συναρπαστική προσέγγιση στον κεντρικό ρόλο της θεάς, της γυναίκας και της μητρικής εξουσίας»