Πολιτισμός

Διάλεξη στην Ορθόδοξο Ακαδημία: Η κρητική παράδοση στο επίκεντρο

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
Η κρητική παράδοση βρέθηκε στο επίκεντρο της διάλεξης που πραγµατοποίησε στις 25 Φεβρουαρίου 2026 στο µεγάλο αµφιθέατρο της Ορθοδόξου Ακαδηµίας Κρήτης (Ο.Α.Κ.) ο Ιωάννης Θεµ. Τσουχλαράκης, πολιτισµολόγος, ερευνητής, χορολέκτης και χοροδιδάσκαλος, µιλώντας µε θέµα «Ο Κρητικός Παραδοσιακός Χορός εντός και εκτός Κρήτης. Εκφάνσεις, Παρεµβάσεις και Επιδράσεις, από το 1913 ως σήµερα. Ορόσηµα, Εποχές, Σταθµοί».

Η εκδήλωση ήταν ενταγµένη στη σειρά ∆ιαλέξεων – Συζητήσεων, µε τον γενικό τίτλο «Ο Κρητικός Πολιτισµός σε… Κρίση;». Βασικός οµιλητής ήταν
Την ηµερίδα χαιρέτισε ο γενικός διευθυντής της ΟΑΚ, ∆ρ Κωνσταντίνος Ζορµπάς, που µοιράστηκε µε τους παρευρισκόµενους τον προβληµατισµό του για την πορεία του πολιτισµού και την εξέλιξη της τοπικής παράδοσης. Προχωρώντας το συλλογισµό του, και αφού πρώτα ευχαρίστησε θερµά τον προσκεκληµένο οµιλητή, διάβασε στους ακροατές, ως τροφή προς σκέψη, µία παραποµπή από την εκδιδοµένη βιογραφία του Βασίλη Σκουλά (Μπαλαχούτης Κώστας, «Στο Μετερίζι τσ’ ανθρωπιάς», εκδ. Όγδοο, Αθήνα 2025), στο οποίο ο βιογραφούµενος εξοµολογείται την απογοήτευσή του για την εξέλιξη των πανηγυριών, µε την αλλοίωση του χορού και την υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ.
Ο κ. Τσουχλαράκης στην εισήγησή του ανέπτυξε το τετράπτυχο: παραδοσιακή φορεσιά – χοροί – µουσική – όργανα. Ξεκινώντας µία εκτεταµένη και εµπεριστατωµένη αναδροµή από τα τέλη του 19ου αι. έως σήµερα, αναφέρθηκε στην εξέλιξη των παραπάνω τεσσάρων δοµικών στοιχείων της κρητικής παράδοσης, επισηµαίνοντας τα κακώς κείµενα και τις διαχρονικές παραλείψεις και ατοπήµατα, τα οποία οδήγησαν σε εσφαλµένη ερµηνεία βασικών χαρακτηριστικών της κρητικής παράδοσης και της τελετουργικής της απόδοσης. Παρουσίασε τα αποτελέσµατα της πολυετούς και κοπιώδους έρευνάς του, υπογραµµίζοντας ότι πολλά στοιχεία, τα οποία ο µέσος Κρητικός τα θεωρεί πατροπαράδοτα, αποτελούν καινοτοµίες συχνά άκοµψες και ανιστόρητες, καθώς πολλά πράγµατα γίνονται προς χάριν της καινοτοµίας και όχι της ουσίας.
Ακολούθησε ενδιαφέρουσα συζήτηση.
Την εκδήλωση συντόνισε ο ∆ρ ∆ηµήτρης Κολλίντζας, επιστηµονικός συνεργάτης της ΟΑΚ, ενώ παρευρέθηκαν ο αντιδήµαρχος Πολιτισµού Πλατανιά, Πολυχρόνης Σηµαντηράκης, και Κισσάµου, Γεώργιος Μαρακάκης, ο πρόεδρος της Ε.ΠΟ.Φ.Ε.Κ., Εµµανουήλ Μπουρδάκης, εκπρόσωποι και µέλη τοπικών πολιτιστικών και καλλιτεχνικών συλλόγων κ.ά.
Η επόµενη συνάντησή θα πραγµατοποιηθεί το Σάββατο, 14 Μαρτίου 2026 και ώρα 11:00 στην οποία θα φιλοξενηθούν δύο νέοι καλλιτέχνες µε όραµα και σηµαντικές σπουδές ο καθένας: η Μαρία Μανουσάκη, καταξιωµένη µουσικός, συνθέτρια και καλλιτεχνική διευθύντρια του Vlatos Jazz Festival και ο Μάριος Ιωαννίδης, εικονογράφος – animator, µε µεταπτυχιακές σπουδές στο Ψηφιακό Πολιτιστικό Προϊόν και καλλιτεχνικός διευθυντής του Φεστιβάλ Chaniartoon.
Βασικός στόχος της εκδήλωσης είναι να παρουσιασθεί η σηµασία της οµαδικότητας, του εθελοντισµού και της καλλιτεχνικής δηµιουργικότητας. Παράλληλα οι οµιλητές, θα περιγράψουν τις διαρκείς προσπάθειές τους για έναν ειλικρινή διάλογο µε την τοπική κοινωνία και τους αγώνες τους σε σχέση µε τις χρηµατοδοτήσεις και τις γραφειοκρατικές αγκυλώσεις.

