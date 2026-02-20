Διάλεξη στην Ο.Α.Κ.: «Ο Κρητικός Παραδοσιακός Χορός»

Διάλεξη του πολιτισμολόγου, ερευνητή, συγγραφέα Ιωάννη Θεμ. Τσουχλαράκη, με θέμα «Ο Κρητικός Παραδοσιακός Χορός εντός και εκτός Κρήτης. Εκφάνσεις, Παρεμβάσεις και Επιδράσεις, από το 1913 ως σήμερα. Ορόσημα, Εποχές – Σταθμοί», θα πραγματοποιηθεί στην Ορθόδοξη Ακαδημία Κρήτης (ΟΑΚ) την Τετάρτη 25 Φεβρουαρίου στις 18:00.

Η εκδήλωση είναι ενταγμένη στον κύκλο των συναντήσεων που οργανώνει η Ο.Α.Κ. με θέμα: «Ο Κρητικός Πολιτισμός σε… Κρίση».

Όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση: «ο ομιλητής παρουσιάζει, αναλύει και αποκαλύπτει, τον «κόσμο» του κρητικού χορού, από την Ένωση και μετά, εστιάζοντας στα φαινόμενα παρεμβατικότητας, επιδραστικότητας και αναθεωρητισμού των δεκαετιών ’50 και ’60, καθώς προσομοιάζουν με εκτεταμένες, ανάλογες, πρακτικές του καιρού μας. Μία ομιλία ενημέρωσης, προβληματισμού, αναστοχασμού και προτεινόμενου σχεδιασμού. Σε μία εποχή που το επίθετο παραδοσιακός (-ή-ό) έχει “χάσει” τη σημασία του, καθώς οι περισσότεροι το εκλαμβάνουν όπως εκείνοι νομίζουν, απαιτείται σαφής επαναπροσδιορισμός του. Διότι η πρόοδος επιτυγχάνεται με φιλομάθεια και φιλαλήθεια». Είσοδος ελεύθερη για το κοινό.