Πολιτισμός

Διάλεξη με θέμα «Το Μινωικό Ανακτορικό Κέντρο της Κυδωνίας στην UNESCO»

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
Διάλέξη με θέμα «Το Μινωικό Ανακτορικό Κέντρο της Κυδωνίας στην UNESCO» θα πραγματοποιηθεί με ελεύθερη είσοδο, την Τετάρτη 12 Νοεμβρίου στις 19:00 στο Πνευματικό Κέντρο Χανίων.
Ομιλήτρια θα είναι η Πρόεδρος της ΙΛΑΕΚ και Διευθύντρια των συστηματικών ανασκαφών στον λόφο Καστέλλι Δρ. Μαρία Ανδρεαδάκη-Βλαζάκη.

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση της ΙΛΑΕΚ αναλυτικά «το Διοικητικό Συμβούλιο της Ιστορικής, Λαογραφικής και Αρχαιολογικής Εταιρείας Κρήτης (Ι.Λ.Α.Ε.Κ.), τον Ιούλιο του 2025 με μεγάλη συγκίνηση και υπερηφάνεια χαιρέτησε την ένταξη των έξι μινωικών ανακτορικών κέντρων (Κνωσού, Φαιστού, Μαλίων, Ζάκρου, Ζωμίνθου και Κυδωνίας) στον Κατάλογο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO, ως αναγνώριση της εξέχουσας οικουμενικής αξίας τους και του λαμπρού πολιτισμού που εκπροσωπούν, του παλαιότερου μεγάλου πολιτισμού της Ευρώπης. Με την εγγραφή στον Κατάλογο δικαιώθηκαν οι πολυετείς προσπάθειες (από το 2014) του Υπουργείου Πολιτισμού, με τη σταθερή υποστήριξη της Περιφέρειας Κρήτης. Με την απόφαση αυτή η UNESCO θωρακίζει τα έξι μινωικά ανακτορικά κέντρα ως Μνημεία Παγκόσμιας Κληρονομιάς και ενισχύει την ανάδειξή τους.
Με αφορμή την ένταξη του Μινωικού Ανακτορικού Κέντρου της Κυδωνίας στα Μνημεία Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO, γεγονός ιστορικής σημασίας για την πόλη των Χανίων, η Εταιρεία μας σε συνεργασία με την Περιφέρεια Κρήτης-Περιφερειακή Ενότητα Χανίων, πραγματοποιεί διάλέξη με θέμα:
«Το Μινωικό Ανακτορικό Κέντρο της Κυδωνίας στην UNESCO»
Πνευματικό Κέντρο Χανίων
Τετάρτη 12 Νοεμβρίου 2025 στις 19:00

Ομιλήτρια θα είναι η Πρόεδρος της Εταιρείας και Διευθύντρια των συστηματικών ανασκαφών στον λόφο Καστέλλι
Δρ. Μαρία Ανδρεαδάκη-Βλαζάκη

Είσοδος ελεύθερη»

