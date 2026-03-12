Διάλεξη για την Πολυρρήνια στο Πνευματικό Κέντρο Χανίων

Η Ιστορική, Λαογραφική και Αρχαιολογική Εταιρεία Κρήτης διοργανώνει διάλεξη με

θέμα: «Πολυρρήνια, το προφίλ της αρχαίας πόλης», με ομιλήτρια την κ. Σταυρούλα Μαρκουλάκη, Επίτιμη Έφορος Αρχαιοτήτων, την Τετάρτη 18 Μαρτίου 2026, ώρα 19:30, στο Πνευματικό Κέντρο Χανίων.

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση «η Πολυρρήνια, πόλη της Κρήτης – ισχυρή κατά την Ελληνιστική περίοδο – ήταν κτισμένη στη θέση του ομώνυμου σύγχρονου μικρού οικισμού. Σύμφωνα με μια αρχαία παράδοση που διέσωσε ο Στράβωνας, η πόλη ιδρύθηκε από Αχαιούς και Λακεδαιμόνιους. Είχε αναπτύξει στενές σχέσεις με πόλεις του ελλαδικού χώρου (Σπάρτη, Μήλο, Ρόδο, Θήβα), αλλά και με περιοχές εκτός του σημερινού ελλαδικού χώρου, όπως τα παράλια της Ιωνίας και την Αίγυπτο. Στα ελληνιστικά χρόνια ήταν ισχυρή δύναμη και αντίπαλος της γειτονικής ναυτικής Φαλάσαρνας. Εχθρός της Κνωσού και της Κυδωνίας, δεν έλαβε μέρος στον αντιστασιακό αγώνα των κρητικών πόλεων κατά των Ρωμαίων, με αποτέλεσμα να διαφύγει τη λεηλασία. Στα ρωμαϊκά χρόνια, στον έλεγχό της περιήλθε το Δικτύνναιο ιερό (Στράβων Χ, 479). Έκοψε νομίσματα από τον 4ο αι. π.Χ. μέχρι και τη ρωμαιοκρατία.

Η εκδήλωση πραγματοποιείται σε συνδιοργάνωση με την Περιφέρεια Κρήτης – Περιφερειακή Ενότητα Χανίων»