Διάκριση μαθητών του ΕΠΑΛ Καντάνου

Σημαντική διάκριση πέτυχαν μαθητές του ΕΠΑΛ Καντάνου οι οποίοι είχαν δυναμική στην 51η Εθνική Συνδιάσκεψη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Νέων Ελλάδος.

Σε σχετική ανακοίνωση του σχολείου αναφέρεται χαρακτηριστικά:

«Με ιδιαίτερη επιτυχία, αξιόλογη παρουσία και σημαντικές διακρίσεις ολοκληρώθηκε η συμμετοχή του ΕΠΑΛ Καντάνου στην 51η Εθνική Συνδιάσκεψη Επιλογής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Νέων Ελλάδος, η οποία πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα από τις 3 έως τις 6 Απριλίου 2026, συγκεντρώνοντας εκατοντάδες μαθητές από όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό.

Το σχολείο εκπροσωπήθηκε από τις μαθήτριες Περράκη Νίκη και Πετράκη Αγάπη, οι οποίες συμμετείχαν ενεργά σε όλες τις φάσεις της Συνδιάσκεψης, αποκομίζοντας πολύτιμες εμπειρίες και αναπτύσσοντας δεξιότητες υψηλού επιπέδου.

Η Περράκη Νίκη συμμετείχε στην Επιτροπή BECA (Committee on Beating Cancer), η οποία επικεντρώθηκε σε πολιτικές και στρατηγικές για την πρόληψη και αντιμετώπιση του καρκίνου σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Παράλληλα, η Πετράκη Αγάπη συμμετείχε στην Επιτροπή SEDE (Security and Defence), η οποία ασχολήθηκε με κρίσιμα ζητήματα που αφορούν την ασφάλεια, την άμυνα και τη γεωπολιτική σταθερότητα της Ευρώπης.

Κατά τη διάρκεια των εργασιών των επιτροπών, οι συμμετέχοντες εργάστηκαν σε ομάδες, αντάλλαξαν απόψεις, ανέπτυξαν επιχειρηματολογία και συνεργάστηκαν για τη σύνταξη ολοκληρωμένων προτάσεων ψηφισμάτων. Οι προτάσεις αυτές παρουσιάστηκαν στη Γενική Συνέλευση της Συνδιάσκεψης, όπου ακολούθησαν διαδικασίες που προσομοιώνουν τη λειτουργία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, όπως δημόσιες τοποθετήσεις, αντιπαραθέσεις και ψηφοφορίες.

Η εμπειρία αυτή έδωσε τη δυνατότητα στις μαθήτριες να εξασκήσουν ουσιαστικές δεξιότητες, όπως η κριτική σκέψη, η δημόσια ομιλία, η συνεργασία σε πολυπολιτισμικό περιβάλλον και η ενεργός συμμετοχή στα κοινά, ενώ παράλληλα ενίσχυσε την ευρωπαϊκή τους συνείδηση.

Ιδιαίτερα σημαντική ήταν η διάκριση που σημείωσαν, καθώς, ανάμεσα σε δέκα συνολικά επιτροπές, οι επιτροπές στις οποίες συμμετείχαν κατέλαβαν την 3η και την 4η θέση αντίστοιχα, γεγονός που επιβεβαιώνει το υψηλό επίπεδο προετοιμασίας, την αφοσίωση και την ποιότητα της παρουσίας τους.

Καθοριστική υπήρξε η συμβολή της εκπαιδευτικού Καραβασιλειάδη Διονυσίας, η οποία με συνέπεια και υπευθυνότητα καθοδήγησε τις μαθήτριες καθ’ όλη τη διάρκεια της προετοιμασίας και της συμμετοχής τους, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην επιτυχία τους.

Η υλοποίηση της συμμετοχής δεν θα ήταν εφικτή χωρίς τη στήριξη σημαντικών φορέων της τοπικής κοινωνίας. Συγκεκριμένα, η ακτοπλοϊκή εταιρεία ANEK LINES προσέφερε χορηγία καλύπτοντας το 50% των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων, ενώ το υπόλοιπο 50% καλύφθηκε από τον Δήμο Καντάνου-Σελίνου. Επιπλέον, ο Σύλλογος Γυναικών Καντάνου «Η Ταβιθά» συνέβαλε οικονομικά, καλύπτοντας μέρος των εξόδων διαμονής των μαθητριών στην Αθήνα.

Το ΕΠΑΛ Καντάνου εκφράζει τις θερμές του ευχαριστίες προς όλους τους χορηγούς και υποστηρικτές, οι οποίοι με την πολύτιμη συμβολή τους συνέβαλαν στην πραγματοποίηση αυτής της σημαντικής εκπαιδευτικής εμπειρίας, αποδεικνύοντας έμπρακτα τη στήριξή τους στη νέα γενιά και την παιδεία.

Με ιδιαίτερη υπερηφάνεια συγχαίρουμε τις μαθήτριές μας για τη συμμετοχή και τη διάκρισή τους και δεσμευόμαστε να συνεχίσουμε να στηρίζουμε ενεργά πρωτοβουλίες που ενισχύουν τη γνώση, την εξωστρέφεια και την προσωπική ανάπτυξη των μαθητών μας.

Το ΕΠΑΛ Καντάνου παραμένει προσηλωμένο στην καλλιέργεια αξιών όπως η συνεργασία, η δημοκρατική συνείδηση, ο σεβασμός στη διαφορετικότητα και η ενεργός συμμετοχή στην κοινωνία, επενδύοντας στο μέλλον των νέων ανθρώπων».

Την ανακοίνωση υπογράφει η διευθύντρια του ΕΠΑΛ Καντάνου, Διαλεχτή Αλεξούδη.