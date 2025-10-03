menu
Διάκριση για τον Theodoros Nikolaidis

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
Το βραβείο του «Καλύτερου σύγχρονου καλλιτέχνη του 2025» απέσπασε ο Theodoros Nikolaidis στο πλαίσιο της συμμετοχής του στην εικαστική έκθεση Night of Contemporary, που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του World of Crete στα Χανιά από 27 έως 30 Σεπτεμβρίου 2025.

Ειδικότερα όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση « η διοργάνωση, γνωστή για την επιμελημένη επιλογή σύγχρονων έργων και τη συμμετοχή καλλιτεχνών και γκαλερί από όλο τον κόσμο, φιλοξένησε πάνω από 70 δημιουργούς (με φυσική παρουσία και διαδυκτιακά)».
«Η παρουσία του Theo δεν ήταν απλώς μια έκθεση… ήταν μια εικαστική παράσταση (performance). Πέρα από τα μεγάλης κλίμακας έργα του, εντυπωσίασε το κοινό με ένα live painting, εμπνευσμένo από την ελληνική μυθολογία και φωτισμένo με νέον φώτα, συνδυάζοντας αρχαία σύμβολα με σύγχρονη ματιά. Το κοινό μαγνητίστηκε από τη συναισθηματική ένταση και τη θεατρικότητα της δημιουργίας του. Στο απρόσμενο φινάλε της βραδιάς, ο Theo τιμήθηκε με το βραβείο “Καλύτερος Σύγχρονος Καλλιτέχνης του 2025”, μια διάκριση ανάμεσα σε ένα ιδιαίτερα ανταγωνιστικό πεδίο διεθνών συμμετοχών», σημειώνεται, ενώ ο Theodoros Nikolaidis δήλωσε σχετικά: «Είμαι ενθουσιασμένος και συγκινημένος που βρίσκομαι επιτέλους στην Ελλάδα και μπορώ να εκθέσω τη δουλειά μου. Μπορεί να μεγάλωσα στο Ανόβερο, αλλά η αγάπη μου για την Ελλάδα κρατούσε πάντα το βλέμμα μου στραμμένο προς αυτήν. Το βραβείο αυτό σημαίνει πολλά—όχι μόνο ως καλλιτέχνης, αλλά και σε προσωπικό επίπεδο. Είναι ένα σημάδι του πόσο βαθιά με έχουν διαμορφώσει η καταγωγή μου και το πάθος μου για την τέχνη».
Γεννημένος στη Γερμανία από Έλληνες γονείς, ο Theodoros Nikolaidis είναι ένας πολυδιάστατος καλλιτέχνης με ελληνικές ρίζες και παγκόσμια πνοή. Τα εκφραστικά, μεγάλης κλίμακας έργα του έχουν παρουσιαστεί σε εκθέσεις στο Μαϊάμι, Αμβούργο, Ανόβερο, Κίνα, και εκτιμώνται από συλλέκτες και προσωπικότητες διεθνώς.
Αξιοσημείωτο είναι ότι και ο αδελφός του Theo, Niko Nikolaidis, επίσης καλλιτέχνης, συμμετείχε στην ίδια έκθεση, παρουσιάζοντας μια εντυπωσιακή ζωντανή εικαστική performance.

