Τοπικά

Διάκριση για το Ινστιτούτο Θεολογίας & Οικολογίας της ΟΑΚ στα Greek Green Awards 2026

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
Μία εθνική αναγνωρισμένη διάκριση εξαιρετικής σημασία απονεμήθηκε στο Ινστιτούτο Θεολογίας & Οικολογίας – Παράρτημα της Ορθοδόξου Ακαδημίας Κρήτης (ΟΑΚ), το οποίο τιμήθηκε το Σάββατο 28 Φεβρουαρίου με την ανώτατη διάκριση στην κατηγορία «Περιβαλλοντική Εκπαίδευση», λαμβάνοντας το κορυφαίο βραβείο «Περιβαλλοντικής Επιμόρφωσης», στο πλαίσιο των Greek Green Awards 2026, που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της 8ης Διεθνούς Έκθεσης Verde.Tec.

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση «η διάκριση αυτή απονεμήθηκε από πολυμελή Επιστημονική Επιτροπή αποτελούμενη από διακεκριμένους ακαδημαϊκούς, ειδικούς επιστήμονες και εκπροσώπους θεσμικών φορέων εθνικής και διεθνούς εμβέλειας. Η αξιολόγηση βασίζεται σε αυστηρά ποιοτικά και επιστημονικά κριτήρια, αναδεικνύοντας δράσεις που αποτελούν «καλές πρακτικές» με αποδεδειγμένο κοινωνικό και περιβαλλοντικό αποτύπωμα. Η συγκεκριμένη βράβευση επιβεβαιώνει την εθνική και διεθνή αναγνώριση του έργου του Ινστιτούτου ως πρότυπου επιστημονικού και ερευνητικού μοντέλου.

Το Ινστιτούτο Οικολογίας & Θεολογίας – Παράρτημα της ΟΑΚ ιδρύθηκε το 1991 από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΟΑΚ και το 2026 συμπληρώνει 35 έτη αδιάλειπτης προσφοράς, αποτελώντας θεσμική συνέχεια των λόγων και των έργων του Οικουμενικού Πατριαρχείου στον τομέα της θεολογικής θεμελίωσης της οικολογικής ευθύνης. Για το λόγο αυτό, όπως επεσήμανε την Κυριακή της Ορθοδοξίας, ο Γενικός Διευθυντής της ΟΑΚ Δρ Κωνσατντίνος Β. Ζορμπάς, στην επίσημη εορτή του Ιδρύματος, το βραβείο αυτό “απευθύνεται στον Παναγιώτατο Οικουμενικό Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαίο, τον Πρόεδρο και τα μέλη του ΔΣ και σε όλο το προσωπικό για τις άοκνες προσπάθειες του”.

Η βράβευση αναγνωρίζει το ρόλο του Ινστιτούτου Θεολογίας και Οικολογίας, η οποία εδράζεται στη σύζευξη θεολογικής σκέψης και επιστημονικής έρευνας, με στόχο την προώθηση της περιβαλλοντικής ηθικής, της αειφόρου ανάπτυξης και της κοινωνικής συνοχής και στους παρακάτω τομείς:

• Στη διοργάνωση διεθνών Συνεδρίων Θετικών Επιστημών στην Ορθόδοξο Ακαδημία Κρήτης, τα οποία έχουν καταστήσει την Κρήτη κόμβο παγκόσμιου επιστημονικού διαλόγου.
• Στη συστηματική συμμετοχή σε ευρωπαϊκά και διεθνή ερευνητικά προγράμματα, όπως:
– Στο έργο SaveH2O (Ελλάδα, Κύπρος, Βουλγαρία), με αντικείμενο την ορθολογική διαχείριση υδάτινων πόρων και την αντιμετώπιση της λειψυδρίας.
– Στο έργο TORAL (Ελλάδα, Βέλγιο, Πολωνία, Τουρκία), με έμφαση στη διατομεακή μάθηση.
– Στο έργο AUGE, σε συνεργασία με τη Θεολογική Σχολή της Εκκλησίας της Κύπρου, για την ενίσχυση της οικολογικής εκπαίδευσης.
– Στα Προγράμματα ERASMUS+ κατηγορίας KA2 στρατηγικών συμπράξεων.
– Στο Προγράμμα RIS3Crete για την ενίσχυση της περιφερειακής καινοτομίας.

Ιδιαίτερης σημασίας αποτελεί η συνεργασία με Καθηγητές από το Michigan State University των Ηνωμένων Πολιτειών για την αντιστάθμιση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα των διεθνών Συνεδρίων της ΟΑΚ, ενσωματώνοντας σύγχρονες πρακτικές κλιματικής ουδετερότητας στον ακαδημαϊκό χώρο.

Παράλληλα, επιβραβεύονται τα εκπαιδευτικά προγράμματα και οι δημοσιεύσεις του Ινστιτούτου, που αναπτύσσονται ιδιαίτερα από το 2015 και μετά, εστιάζοντας σε:

• Κλιματική ανθεκτικότητα και προσαρμογή.
• Διαχείριση λειψυδρίας και υδάτινων πόρων.
• Ανάδειξη της τοπικής βιοποικιλότητας της Κρήτης – τιμώντας το έργο του αείμνηστου Καθηγητή Ζακ Ζαφράν που αφιέρωσε τη ζωή του στα βότανα της Κρήτης, δημιουργώντας το Μουσείο Κρητικών Βοτάνων της ΟΑΚ.
• Κυκλική οικονομία και περιβαλλοντικό πολιτισμό.
• Μεσογειακή διατροφή ως πρότυπο βιώσιμης ανάπτυξης.
• Περιβαλλοντική διακυβέρνηση και ενεργειακή δημοκρατία – με έμφαση στις ενεργειακές κοινότητες και την αντιμετώπιση της ενεργειακής ένδειας.
• Σύνδεση τεχνητής νοημοσύνης με εφαρμοσμένη περιβαλλοντική ηθική.

Η Ορθόδοξος Ακαδημία Κρήτης υπήρξε η πρώτη στην Κρήτη που αξιοποίησε στις εγκαταστάσεις της Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας με ενεργειακό συμψηφισμό στη μέση τάση, αποδεικνύοντας ότι η αειφορία δεν αποτελεί θεωρητική διακήρυξη αλλά εφαρμόσιμη πρακτική.

Σε μια εποχή παγκόσμιας αστάθειας, γεωπολιτικών εντάσεων και κλιματικής κρίσης, η αναγνώριση αυτή αποκτά ιδιαίτερο συμβολισμό: αναδεικνύει ότι ο σεβασμός προς τον άνθρωπο και τη «Κτίση» αποτελεί θεμελιώδη προϋπόθεση ειρήνης και βιώσιμου μέλλοντος, με πίστη στο όραμα για: Πρωτοπορία – Καινοτομία – Σεβασμό στις Πανανθρώπινες Αξίες – Σύζευξη υψηλού επιπέδου περιβαλλοντικής επιστημονικής γνώσης με ουσιαστική κοινωνική προσφορά.

Η απονομή πραγματοποιήθηκε σε επίσημη τελετή στο MEC Παιανίας, παρουσία εκπροσώπων της ακαδημαϊκής κοινότητας, της τοπικής αυτοδιοίκησης και φορέων περιβαλλοντικής πολιτικής από όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Το βραβείο παρέλαβε ο Δρ Αντώνιος Καλογεράκης, Υπεύθυνος του Ινστιτούτου Θεολογίας & Οικολογίας – Παράρτημα της ΟΑΚ και Πρεσβευτής του Ευρωπαϊκού Συμφώνου για το Κλίμα»

