Διάκριση για μαθήτριες του Γενικού Λυκείου Σούδας

Διακρίσεις πέτυχαν μαθήτριες του Γενικού Λυκείου Σούδας.

Οπως ανακοινώθηκε από το σχολείο, το 1ο βραβείο απονέμεται στη μαθήτρια της Γ΄Λυκείου, Ολγα Δαφνα, στο φετινό Πανελλήνιο μαθητικό διαγωνισμό Δοκιμίου του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών και Μελετών ”Ελευθέριος Κ.Βενιζέλος”, με θέμα: «Το ηγετικό πρότυπο του Βενιζέλου, 90 χρόνια μετά τον θάνατό του».

Ο έκτος έπαινος απονέμεται, για το ίδιο θέμα, στην Ιωάννα Ηλιάδη, μαθήτριας Γ΄Λυκείου Προσανατολισμού Υγείας. Η Διεύθυνση και ο Σύλλογος των καθηγητών συγχαίρει τις βραβευθείσες μαθήτριες του σχολείου.