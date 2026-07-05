Διάκριση για εκπαιδευτική δράση του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Χανίων

Το Education Leaders Awards 2026 ως Καινοτομία στην Εκπαίδευση και ειδικά για την Συνεργασία Εκπαίδευσης με την Κοινότητα / Φορείς απέσπασε το «Θερινό Σχολείο Κινηματογράφου» / «Cinema Summer Camp» Ντοκιμαντέρ, Πολιτισμός, Παράδοση, Ιστορία και Διατροφή της Κρήτης του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Χανίων.

Η σχετική απονομή έγινε την Πέμπτη 2 Ιουλίου στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής.

Το Education Leaders Awards 2026 αποτελεί αναγνώριση για το πρόγραμμα του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Χανίων που αποτελεί μια καινοτόμο διοργάνωση η οποία συνδυάζει Νέες Τεχνολογίες, Τέχνη και Πολιτισμό, τη Διατροφή και τον Πολιτισμό της Κρήτης, τον Αγροτουρισμό και την Ήπια Ανάπτυξη. Κυρίως, αποτελεί μια δομημένη εμπειρία δημιουργικών διακοπών για έφηβους και έφηβες.

Το 5ο Θερινό Σχολείο πραγματοποιείται 5 με 12 Ιουλίου στο Μεσογειακό Αγρονομικό Ινστιτούτο Χανίων.

Γνωρίστε το θερινό σχολείο μέσα από την μικρού μήκους ταινία που δημιούργησαν τα παιδιά που συμμετέχουν σε αυτό τα προηγούμενα χρόνια: https://urli.info/1nMVB

Σπασμένη κλακέτα | Κινηματογραφική ομάδα “Παπαράτσι”

Πληροφορίες στην διεύθυνση:

https://summercamp.chaniafilmfestival.com/csc26/

Οργάνωση – Παραγωγή :

Φεστιβάλ Κινηματογράφου Χανίων / Πολιτιστική Εταιρεία Κρήτης.

Συνδιοργάνωση – Υποστήριξη: Περιφέρεια Κρήτης, Δήμος Πλατανιά ΔΕΔΙΣΑ ΜΑΙΧ ΠΛΟΗΓΟΣ, Περιφερειακή Αναπτυξιακή Εταιρεία Κρήτης, Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Πλατανιά.

Η δράση εντάσσεται στο έργο «Κρήτη – Ευρωπαϊκή Περιφέρεια Γαστρονομίας 2026» και τελεί υπό την Αιγίδα των υπουργείων Τουρισμού και Πολιτισμού.