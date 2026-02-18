Διάκριση για Χανιώτισσα επιστήμονα

Η Αναστασία Αϊλαμάκη, καθηγήτρια στο Ομοσπονδιακό Πολυτεχνείο Λωζάννης, εξελέγη μέλος της Εθνικής Ακαδημίας Μηχανικών (NAE).

Την περασμένη χρονιά, τιμήθηκε με την υψηλού κύρους επιχορήγηση ERC Advanced Grant το 2025 για το έργο της σχετικά με τη βελτιστοποίηση πόρων μέσω συστημάτων δεδομένων. Στο πρόσφατο παρελθόν έλαβε το βραβείο ACM SIGMOD Test of Time (2022). Και τo 2021 έλαβε το Βραβείο Καινοτομίας ARGOαπό τον Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας. Η Αναστασία Αϊλαμάκη, μεγάλωσε στα Χανιά κι είναι απόφοιτος της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (ΗΜΜΥ) του Πολυτεχνείο Κρήτης. Επιπλέον, έχει διατελέσει μέλος του Συμβουλίου Διοίκησης του Πολυτεχνείο Κρήτης.

Την Αναστασία Αϊλαμάκη είχαμε γνωρίσει μέσα από τη στήλη «Χανιώτες του εξωτερικού».