Διάκριση ερευνητή του Ινστιτούτου Ελιάς, Υποτροπικών & Αμπέλου

Ο Δρ. Νεκτάριος Κουργιαλάς για 4η συνεχή χρονιά στη λίστα με τους πλέον διακεκριμένους επιστήμονες σε ολόκληρο τον κόσμο. Η νέα αυτή διάκριση ενισχύει το κύρος του Ινστιτούτου Ελιάς Υποτροπικών Φυτών & Αμπέλου/ ΕΛ.Γ.Ο ΔΗΜΗΤΡΑ, αναδεικνύοντας το για μια ακόμη φορά ως ένα από τα σημαντικότερα Ερευνητικά Ιδρύματα της Κρήτης, το οποίο βρίσκεται διαχρονικά στον παγκόσμιο χάρτη της έρευνας και της καινοτομίας.

Αναλυτικότερα, «ο Δρ. Νεκτάριος Κουργιαλάς παραμένει, για τέταρτη συνεχή χρονιά, στη λίστα του 2% των κορυφαίων επιστημόνων παγκοσμίως με βάση την κατάταξη που ανακοίνωσε το Πανεπιστήμιο Stanford των ΗΠΑ και ο έγκριτος επιστημονικός εκδοτικός οίκος Elsevier. Η κατάταξη αυτή βασίζεται στο πιο αξιόπιστο και διεθνώς αναγνωρισμένο σύστημα αξιολόγησης στον κόσμο. Η λίστα του 2% των κορυφαίων επιστημόνων παγκοσμίως ανανεώνεται κάθε χρόνο και φέτος δημοσιεύτηκε στις 19 Σεπτεμβρίου του 2025.

Το ερευνητικό έργο του Δρ. Νεκτάριου Κουργιαλά στον τομέα της διαχείρισης του νερού έχει τύχει διεθνούς αναγνώρισης μέσα από στρατηγικές συνεργασίες με κορυφαία Ερευνητικά Κέντρα και Πανεπιστήμια στον κόσμο καθώς και μέσω της επιλογής του ως Αρχισυντάκτη (Editor-in-Chief) του διεθνούς φήμης επιστημονικού περιοδικού Water Supply της Παγκόσμιας Ένωσης Υδάτων (IWA), στο οποίο από το 2023 έως και το 2027 θα διευθύνει τον τομέα Water Management (διαχείριση νερού).

Ο Δρ. Νεκτάριος Κουργιαλάς είναι Κύριος Ερευνητής και Επικεφαλής του Εργαστηρίου Υδατικών Πόρων, Αρδεύσεων & Περιβαλλοντικής Γεωπληροφορικής του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού (ΕΛ.Γ.Ο ΔΗΜΗΤΡΑ) / Ινστιτούτο Ελιάς, Υποτροπικών Φυτών & Αμπέλου. Είναι πτυχιούχος της Γεωπονικής Σχολής Α.Π.Θ (1996-2001). Απέκτησε Μεταπτυχιακό (2002-2004) και Διδακτορικό Δίπλωμα (2004-2010) στον τομέα Διαχείρισης Υδατικών Πόρων του Πολυτεχνείου Κρήτης.

Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν την ορθή και αποτελεσματική χρήση του νερού στη γεωργία, τις τεχνικές ευφυούς άρδευσης, την προσαρμογή των καλλιεργειών στα ακραία κλιματικά φαινόμενα (ξηρασίες, πλημμύρες, καύσωνες, παγετοί) καθώς και τη χρήση προηγμένων τεχνολογιών και μοντέλων λήψης αποφάσεων στους υδατικούς πόρους και το περιβάλλον.

Επιπρόσθετα, έχει διατελέσει:

Συντονιστής ή/και Επιστημονικά Υπεύθυνος σε 25 Ευρωπαϊκά & Εθνικά Ερευνητικά Έργα (Horizon Europe – LIFE – INTERREG – ΕΣΠΑ – ΕΛΙΔΕΚ)

Συγγραφέας σε περισσότερες από 200 δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια, με 3.700 αναφορές (h index 29, i10- index 51 / Google Scholar)».