menu
25.3 C
Chania
Παρασκευή, 26 Σεπτεμβρίου, 2025
Συνδρομές
ΑρχικήΕιδήσειςΤοπικά
Τοπικά

Διάκριση ερευνητή του Ινστιτούτου Ελιάς, Υποτροπικών & Αμπέλου

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
0
Ο Δρ. Νεκτάριος Κουργιαλάς για 4η συνεχή χρονιά στη λίστα με τους πλέον διακεκριμένους επιστήμονες σε ολόκληρο τον κόσμο. Η νέα αυτή διάκριση ενισχύει το κύρος του Ινστιτούτου Ελιάς Υποτροπικών Φυτών & Αμπέλου/ ΕΛ.Γ.Ο ΔΗΜΗΤΡΑ, αναδεικνύοντας το για μια ακόμη φορά ως ένα από τα σημαντικότερα Ερευνητικά Ιδρύματα της Κρήτης, το οποίο βρίσκεται διαχρονικά στον παγκόσμιο χάρτη της έρευνας και της καινοτομίας.

Αναλυτικότερα, «ο Δρ. Νεκτάριος Κουργιαλάς παραμένει, για τέταρτη συνεχή χρονιά, στη λίστα του 2% των κορυφαίων επιστημόνων παγκοσμίως με βάση την κατάταξη που ανακοίνωσε το Πανεπιστήμιο Stanford των ΗΠΑ και ο έγκριτος επιστημονικός εκδοτικός οίκος Elsevier. Η κατάταξη αυτή βασίζεται στο πιο αξιόπιστο και διεθνώς αναγνωρισμένο σύστημα αξιολόγησης στον κόσμο. Η λίστα του 2% των κορυφαίων επιστημόνων παγκοσμίως ανανεώνεται κάθε χρόνο και φέτος δημοσιεύτηκε στις 19 Σεπτεμβρίου του 2025.

Το ερευνητικό έργο του Δρ. Νεκτάριου Κουργιαλά στον τομέα της διαχείρισης του νερού έχει τύχει διεθνούς αναγνώρισης μέσα από στρατηγικές συνεργασίες με κορυφαία Ερευνητικά Κέντρα και Πανεπιστήμια στον κόσμο καθώς και μέσω της επιλογής του ως Αρχισυντάκτη (Editor-in-Chief) του διεθνούς φήμης επιστημονικού περιοδικού Water Supply της Παγκόσμιας Ένωσης Υδάτων (IWA), στο οποίο από το 2023 έως και το 2027 θα διευθύνει τον τομέα Water Management (διαχείριση νερού).

Ο Δρ. Νεκτάριος Κουργιαλάς είναι Κύριος Ερευνητής και Επικεφαλής του Εργαστηρίου Υδατικών Πόρων, Αρδεύσεων & Περιβαλλοντικής Γεωπληροφορικής του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού (ΕΛ.Γ.Ο ΔΗΜΗΤΡΑ) / Ινστιτούτο Ελιάς, Υποτροπικών Φυτών & Αμπέλου. Είναι πτυχιούχος της Γεωπονικής Σχολής Α.Π.Θ (1996-2001). Απέκτησε Μεταπτυχιακό (2002-2004) και Διδακτορικό Δίπλωμα (2004-2010) στον τομέα Διαχείρισης Υδατικών Πόρων του Πολυτεχνείου Κρήτης.
Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν την ορθή και αποτελεσματική χρήση του νερού στη γεωργία, τις τεχνικές ευφυούς άρδευσης, την προσαρμογή των καλλιεργειών στα ακραία κλιματικά φαινόμενα (ξηρασίες, πλημμύρες, καύσωνες, παγετοί) καθώς και τη χρήση προηγμένων τεχνολογιών και μοντέλων λήψης αποφάσεων στους υδατικούς πόρους και το περιβάλλον.
Επιπρόσθετα, έχει διατελέσει:
Συντονιστής ή/και Επιστημονικά Υπεύθυνος σε 25 Ευρωπαϊκά & Εθνικά Ερευνητικά Έργα (Horizon Europe – LIFE – INTERREG – ΕΣΠΑ – ΕΛΙΔΕΚ)
Συγγραφέας σε περισσότερες από 200 δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια, με 3.700 αναφορές (h index 29, i10- index 51 / Google Scholar)».

Ακολουθήστε τα Χανιώτικα Νέα στο Google News στο Facebook και στο Twitter.

Σχετικά άρθρα

Δημοφιλή άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Μικρές αγγελίες

aggelies

Βήμα στον αναγνώστη

Στείλτε μας φωτό και video ή κάντε μία καταγγελία

Συμπληρώστε τη φόρμα

Social media

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

Ταυτότητα

Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Έδρα: Καραϊσκάκη 49, Χανιά
ΑΦΜ: 094381209, ΔΟΥ: ΧΑΝΙΩΝ
Ιδιοκτησία:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Ιδρυτής - Μέτοχος:
Γιάννης Γαρεδάκης
Νόμιμος Εκπρόσωπος - Διαχειριστής
Εκδότης - Διευθυντής:
Παρασκευάς Περάκης
Διευθύντρια Σύνταξης:
Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
Δικαιούχος Domain name:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.

Copyright © 2014-2025 | “Χανιώτικα Νέα” is a registered trademark. All rights reserved

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων | Όροι Χρήσης | Χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης

Design: THE DESIGN BAR | Development: TRP

close

Ειδήσεις

Σχόλια

Συνεργασίες

Διαδρομές

Podcasts

Επιστολές

Χρήσιμα

Web tv

Μόνιμες στήλες

E-shop
Μικρές αγγελίες
Χανιώτικα νέα
Επικοινωνία
type museum