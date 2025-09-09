Διακόπηκε η αναμέτρηση της Σάκκαρη με την Ζακεμό

Η πρεμιέρα της Μαρίας Σάκκαρη στο στη Γουαδαλαχάρα διακόπηκε. Η κορυφαία Ελληνίδα πρωταθλήτρια αντιμετώπισε την Ζακεμό, αλλά η έντονη βροχόπτωση δεν άφησε τις δύο αθλήτριες να μπορέσουν να ολοκληρώσουν τις προσπάθειές τους.

Η βροχόπτωση ήταν τόσο έντονη που δεν υπήρχαν οι κατάλληλες συνθήκες για να αγωνιστούν οι αθλήτριες.

Ο αγώνες μεταφέρθηκε για τα ξημερώματα της Τετάρτη (10/9). Η Γαλλίδα πρωταθλήτρια ήταν μπροστά στο σκορ με 4-1 που με την επανέναρξη του αγώνα δίνει ένα σημαντικό προβάδισμα για την κατάκτηση του πρώτου σετ.